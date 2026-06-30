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Rast českej ekonomiky sa v prvom štvrťroku spomalil
Zahraničný obchod rast českého hospodárstva v prvom štvrťroku spomalil, keďže dovoz vzrástol o 4,4 % a vývoz sa posilnil len o 2,9 %.
Autor TASR
Praha 30. júna (TASR) - Hrubý domáci produkt (HDP) Českej republiky sa v prvých troch mesiacoch tohto roka medzikvartálne zväčšil o 0,2 %. Išlo o spomalenie tempa hospodárskeho rastu krajiny po tom, ako počas októbra až decembra sa HDP medzikvartálne posilnil o 0,7 %. Spresnené údaje o raste ekonomiky za január až marec, ktoré Český štatistický úrad zverejnil v utorok, tak potvrdili predošlý odhad. TASR o tom informuje na základe správu portálu tradingeconomics.
Zahraničný obchod rast českého hospodárstva v prvom štvrťroku spomalil, keďže dovoz vzrástol o 4,4 % a vývoz sa posilnil len o 2,9 %. Dynamika zahraničného obchodu sa tak zmenila po tom, ako v predošlom štvrťroku sa import zvýšil len o 0,8 % a export sa zväčšil o 0,9 %. Počas januára až marca sa zmiernil aj rast spotreby domácnosti na 0,3 % po posilnení o 1,2 % v záverečnom kvartáli vlaňajška.
Výdavky českej vlády však v prvom kvartáli vzrástli o 0,1 % po stagnácii v predchádzajúcom štvrťroku. Zároveň sa zrýchlil rast fixných investícií na 3 % z úrovne 0,2 % v predošlom kvartáli. Medziročne sa česká ekonomika v prvom štvrťroku posilnila o 2,2 %. Jej medziročný rast sa tak spomalil po tom, ako v záverečnom štvrťroku vlaňajška bol na úrovni 2,7 %.
Zahraničný obchod rast českého hospodárstva v prvom štvrťroku spomalil, keďže dovoz vzrástol o 4,4 % a vývoz sa posilnil len o 2,9 %. Dynamika zahraničného obchodu sa tak zmenila po tom, ako v predošlom štvrťroku sa import zvýšil len o 0,8 % a export sa zväčšil o 0,9 %. Počas januára až marca sa zmiernil aj rast spotreby domácnosti na 0,3 % po posilnení o 1,2 % v záverečnom kvartáli vlaňajška.
Výdavky českej vlády však v prvom kvartáli vzrástli o 0,1 % po stagnácii v predchádzajúcom štvrťroku. Zároveň sa zrýchlil rast fixných investícií na 3 % z úrovne 0,2 % v predošlom kvartáli. Medziročne sa česká ekonomika v prvom štvrťroku posilnila o 2,2 %. Jej medziročný rast sa tak spomalil po tom, ako v záverečnom štvrťroku vlaňajška bol na úrovni 2,7 %.