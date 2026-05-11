Rast českých maloobchodných tržieb sa v marci zrýchlil

Ilustračné foto. Foto: TASR - Štefan Puškáš

Autor TASR
Praha 11. mája (TASR) - Tempo rastu českých maloobchodných tržieb sa v marci zrýchlilo. TASR o tom informuje na základe správy DPA.

Maloobchodné tržby bez započítania motorových vozidiel a motocyklov po kalendárnom očistení v marci medziročne stúpli o 4,9 % po februárovom zvýšení o 3,7 %, uviedol Český štatistický úrad. Rovnaké tempo rastu, teda 4,9 %, zaznamenali aj v januári.

Tržby predajcov potravín, nápojov a tabaku vzrástli o 4,8 % po 0,9 %, zatiaľ čo tržby predajcov nepotravinárskych tovarov o 5,5 % po 6,0 % vo februári. Tržby čerpacích staníc stúpli o 2,6 %.
