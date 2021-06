Rast cestovného ruchu v Česku brzdí skazená povesť

Praha 12. júna (TASR) - Do Českej republiky sa už síce pozvoľna vracajú návštevníci z okolitých štátov, ale majetnejší turisti zo vzdialenejších destinácií dorazia najskôr až na jeseň. Uviedla to česká centrála pre cestovný ruch CzechTourism, podľa ktorej "rozjazd" cestovného ruchu a reštaurácií v krajine brzdia obavy z jesenného návratu blokád a skutočnosť, že nedodržiavanie hygienických pravidiel pripravilo Česko o povesť bezpečnej destinácie. Uviedol to internetový portál iDNES.cz.



Otvorenie reštaurácií neprinieslo taký záujem o služby v pohostinstve, ako prevádzkovatelia gastronomických zariadení po mesiacoch ich zatvorenia očakávali. Podľa Ľuboša Kastnera, zástupcu gastronomických zariadení v Asociácii malých a stredných podnikov, tomuto odvetviu uškodilo označovanie reštaurácií za rizikové pre prenos nového koronavírusu. Kastner sa domnieva, že väčšina reštaurácií pravidlá dodržiava a len 5 až 7 % podnikov sa nimi neriadi a predstavujú tak rizikovejšie prostredia, čo si vyžiadalo prísnejšie pravidlá.



"Reštaurácie sú z princípu prevádzky, kde sa nenosia rúška ani respirátory," zdôvodnil prísnejší prístup ku gastrofirmám epidemiológ Rastislav Maďar.



Podľa prezidenta českého Zväzu obchodu a cestovného ruchu Tomáša Prouzu sa cestovný ruch a gastronómia budú spamätávať z pandémie ešte niekoľko mesiacov. Prispel k tomu aj fakt, že Česko prišlo v priebehu pandémie o povesť bezpečnej destinácie. "Nikdy sa o nás v Nemecku nepísalo tak škaredo, ako za uplynulého pol roka. Bude potrebná veľká kampaň, aby sa to zmenilo," skonštatoval Prouza.



Niektoré turistické destinácie v Česku však už hlásia návrat prvých návštevníkov z Nemecka a okolitých krajín.



Nedostatkom zahraničných turistov trpia najmä veľké mestá, čo sa odráža aj na obsadenosti hotelov a penziónov. Kým v Prahe sú ubytovacie kapacity plné len na 20 %, v Orlických horách je už aktuálne obsadená každá druhá hotelová posteľ.



Riaditeľ CzechTourism Jan Herget očakáva, že veľkou vzpruhou pre cestovný ruch v Česku bude začiatok júla, keď sa budú môcť ľudia preukazovať európskymi certifikátmi, tzv. COVID pasmi. K zvýšeniu pocitu bezpečia, a teda aj väčšiemu návratu ľudí do reštaurácií a hotelov, by podľa ministra priemyslu a obchodu Karla Havlíčka mala zase prispieť certifikácia bezpečných prevádzok a reštaurácií. Tým firmám, ktoré preukážu, že berú epidemiologické opatrenia vážne a získajú príslušný certifikát, by potom nehrozilo uzavretie v prípade, že by sa bezpečnostná situácia na jeseň opäť zhoršila.