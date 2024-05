Rast chorvátskej ekonomiky sa v 1. štvrťroku spomalil

Záhreb 28. mája (TASR) - Rast chorvátskej ekonomiky sa v 1. štvrťroku 2024 spomalil. Ale udržala si pomerne solídne tempo, väčšie ako v eurozóne, a to najmä vďaka zvýšenej spotrebe a investíciám. Ukázal to v utorok prvý odhad národného štatistického úradu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry HINA.



Podľa štatistík sa hrubý domáci produkt (HDP) Chorvátska v prvých troch mesiacoch 2024 zvýšil medziročne o 3,9 % po smerom nahor revidovanom náraste o 4,4 % v predchádzajúcom trojmesačnom období. V medzikvartálnom porovnaní stúpol HDP Chorvátska v období január - marec o 1 %.



Spotreba domácností, ktorá je najväčšou zložkou HDP, sa v 1. štvrťroku medziročne zvýšila o 6 % po náraste o 5,3 % v poslednom štvrťroku 2023. Tvorba hrubého fixného kapitálu vyskočila o 10,8 % oproti 6 % vo 4. štvrťroku 2023.



Spotreba vlády v sledovanom období stúpla o 1 %, ale export sa medziročne znížil o 2 %, zatiaľ čo import vzrástol o 2,2 %. Bol to jeho prvý rast po troch štvrťrokoch poklesu.



Tempo rastu chorvátskeho HDP bol v 1. kvartáli 2024 výrazne rýchlejšie ako v eurozóne, kde sa zvýšil medzikvartálne o 0,3 % a medziročne o 0,4 %.