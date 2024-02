Rast chorvátskej ekonomiky sa vo 4. štvrťroku zrejme zrýchlil na 3,3 %

Záhreb 4. februára (TASR) - Rast hrubého domáceho produktu (HDP) Chorvátska sa v poslednom štvrťroku 2023 pravdepodobne zrýchlil na 3,3 % z 2,8 % v 3. štvrťroku. Podporili ho stúpajúca spotreba, zvýšenie investícií a stabilizácia priemyselnej výroby. Uviedlo to v nedeľu vo svojej prognóze chorvátske združenie zamestnávateľov (HUP). TASR správu prevzala z agentúry HINA.



Za celý rok 2023 predpovedá združenie nárast HDP o 2,6 %. Chorvátsko je tak jednou z krajín EÚ, ktoré zaznamenali solídny výkon ekonomiky v roku 2023 vďaka silnému trhu a určitému rozmachu spotreby, uviedol hlavný ekonóm HUP Hrvoje Stojič v nedávno zverejnenej publikácii Fokus.



Združenie HUP predpovedá v tomto roku Chorvátsku hospodársky rast o 2,5 %.



Združenie HUP pri prognóze na 4. kvartál vychádzalo z predbežných výsledkov, ktorú odhalili nárast maloobchodu v posledných troch mesiacoch 2023 o 7,6 % a oživenie priemyselnej výroby o 1,6 % po tom, ako v 3. štvrťroku klesla o 0,5 %.



Inflácia v Chorvátsku sa podľa HUP do leta spomalí na 3 % po tom, ako sa v januári 2024 znížila na 4,1 %. No hoci inflácia klesá, neznamená to, že jej rast je kontrolovaný, vzhľadom na zvýšenie reálnych miezd o 6 %, zvýšenie mzdového rozpočtu vo verejnom sektore a stabilný rast príjmov v sektore služieb, upozornilo združenie.



HUP zároveň vyzýva na konštruktívny dialóg o znižovaní rozdielov v cenách energií pre firmy a domácnosti v rámci budúceho dizajnu trhu s elektrinou. Mal by sa pritom vziať do úvahy aj potenciálny skok cien energií na spotovom trhu v dôsledku geopolitických rizík a možnej recesie v eurozóne v prvej polovici 2024.