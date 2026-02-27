< sekcia Ekonomika
Rast chorvátskej ekonomiky sa vo štvrtom kvartáli zrýchlil
Spotreba chorvátskych domácností sa počas októbra až decembra medziročne zvýšila o 2,6 % po medziročnom raste o 1,9 % v treťom štvrťroku.
Autor TASR
Záhreb 27. februára (TASR) - Chorvátske hospodárstvo vo štvrtom štvrťroku vlaňajška oproti rovnakému obdobiu predošlého roka vzrástlo o 3,6 %. Tempo jeho rastu sa zrýchlilo po tom, ako sa v treťom kvartáli medziročne zväčšilo o 2,3 %. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Spotreba chorvátskych domácností sa počas októbra až decembra medziročne zvýšila o 2,6 % po medziročnom raste o 1,9 % v treťom štvrťroku. Vládne výdavky stúpli o 4,7 % po posilnení o 3,8 % v treťom kvartáli. K rastu ekonomiky krajiny prispel aj zahraničný obchod, keďže export sa počas októbra až decembra medziročne zväčšil o 1,5 % a import sa zvýšil len o 0,3 %.
Silný rast produkcie vo štvrtom kvartáli nastal v chorvátskom sektore spracovateľského priemyslu. Výroba odvetvia sa medziročne zväčšila o 6,4 % po tom, ako v treťom kvartáli oproti rovnakému štvrťroku predchádzajúceho roka vzrástla o 3,3 %.
Medzikvartálne hrubý domáci produkt Chorvátska počas októbra až decembra podľa sezónne upravených údajov vzrástol o 1,4 %. V treťom štvrťroku sa hospodárstvo krajiny medzikvartálne zväčšilo o 0,4 %.
