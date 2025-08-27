< sekcia Ekonomika
Rast cien britských výrobcov dosiahol v júni dvojročné maximum
Ceny britských priemyselných producentov vzrástli v júni medziročne o 1,9 % po 1,3-percentnom raste v máji.
Autor TASR
Londýn 27. augusta (TASR) - Ceny britských výrobcov vzrástli v júni takmer o 2 %, čo predstavuje najvýraznejšie tempo rastu za posledné dva roky. Poukázali na to predbežné údaje britského štatistického úradu ONS, ktoré signalizujú zvyšujúce sa inflačné tlaky v britskej ekonomike. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Ceny britských priemyselných producentov vzrástli v júni medziročne o 1,9 % po 1,3-percentnom raste v máji. Júnové tempo rastu predstavuje najvyššiu úroveň za dva roky.
ONS pozastavil zverejňovanie údajov o vývoji cien producentov v marci tohto roka po tom, ako sa zistili chyby vo výpočtoch. K tým dochádzalo už od roku 2020. V stredu zverejnené údaje predstavujú predbežné dáta, pričom s návratom k pravidelným údajom sa počíta od októbra.
Už v júli ONS zverejnil analýzu, podľa ktorej bol rast cien výrobcov v minulých rokoch výraznejší, než naznačovali pôvodné výpočty. Napríklad v apríli sa ceny producentov zvýšili po revízii o 0,7 %, zatiaľ čo podľa pôvodných výpočtov rast dosiahol 0,5 %.
Ceny producentov využívajú ekonómovia vrátane tých v centrálnej banke na odhady vývoja inflačných tlakov v ekonomike. Miera inflácie v Británii sa v júli zrýchlila na 3,8 %, čo je najvyššia inflácia spomedzi veľkých priemyselne rozvinutých ekonomík a v rámci Británie najvyššia za 1,5 roka. Navyše, podľa odhadov Bank of England bude inflácia pokračovať v zrýchľovaní, pričom v septembri počíta s infláciou na úrovni 4 %.
