Rast cien bytov spomalil, môže za to aj predaj drahých novostavieb

Bratislava 31. októbra (TASR) - V 3. štvrťroku sa rast cien bytov na Slovensku spomalil, v niektorých regiónoch ceny dokonca poklesli. Môže za to nie len pandémia, ale hlavne fakt, že drahšie byty v novostavbách sa predajú rýchlo a priemer cien tak klesá. Vyplýva to z kvartálnych údajov realitného portálu nehnuteľnosti.sk.



Jesenný obrat vo vývoji cien možno najvýraznejšie pozorovať v segmente dvojizbových bytov, kde ceny v niektorých okrajových častiach, napríklad Košice III a IV, ale aj v krajských mestách, ako sú Trnava či Nitra, mierne klesli. Podobný trend bol aj v Prešove, Trenčíne a niektorých častiach Bratislavy.



Čo sa však týka trojizbových bytov, zaznamenané poklesy boli len minimálne (0,8 – 2,7 %) a aj to len v niektorých lokalitách. "Okrem najlukratívnejších častí (Bratislava I, Košice I) stúpli ceny väčších bytov výraznejšie aj v Bratislave III (o 10 %) a Prešove (o 9,6 %)," vyčíslili analytici.



Portál takisto upozornil na zvýšený záujem o rekreačné nehnuteľnosti, ktorý sa začal prejavovať už v 2. kvartáli. Ten spôsobil zvýšenie ich cien, medziročne o 15,6 % a medzikvartálne o takmer šesť percent. Priemer najviac potiahol Prešovský kraj s Vysokými Tatrami (nárast cien o 14,8 %), Trenčiansky kraj (o 10,2 %) a Bratislavský kraj (o 9,5 %). "Nárast sme zaznamenali aj v počte, za trištvrte roka sa predávalo o 25 % chát a chalúp viac, ako za celý rok 2019," dodali analytici.



Dopyt po chalupách či záhradách stúpol hlavne počas prvej vlny pandémie nového koronavírusu. Kupovať ich chceli hlavne ľudia z väčších miest. V 2. kvartáli bola ponuka takýchto nehnuteľností nižšia ako dopyt, takže sa dobre predávali aj drahšie a nové objekty, poznamenali analytici.



"Na konci septembra sa však situácia trochu zmenila. Po uvoľnení pandemických opatrení a koncom dovolenkovej sezóny dopyt mierne klesol a s ním sa spomalil aj rast cien, v slovenskom priemere klesli o 0,4 %," dodali analytici. Ceny menších rekreačných nehnuteľností stále rástli v Nitrianskom (+ 6,2 %) a Žilinskom kraji (+ 4,2 %), v Trnavskom a Prešovskom kraji však vidno klesajúci trend. Analytici očakávajú oživenie tohto segmentu v druhej vlne pandémie a s príchodom lyžiarskej sezóny.