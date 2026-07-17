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Rast cien českých priemyselných výrobcov sa v júni mierne spomalil
Rast cien v spracovateľskom sektore sa spomalil na 2,8 % z 3,6 %. Ceny v oblasti ťažby a dobývania stúpli o 2,1 % po 2,3 % v máji. Inflácia v sektore utilít sa zmiernila na 4,1 % zo 6 %.
Autor TASR
Praha 17. júla (TASR) - Tempo rastu cien českých priemyselných výrobcov sa v júni mierne spomalilo zo 17-mesačného maxima zaznamenaného v predchádzajúcom mesiaci. TASR o tom informuje na základe správy DPA. Index cien priemyselných výrobcov v júni medziročne stúpol o 1,3 % po májovom zvýšení o 1,5 %, uviedol Český štatistický úrad. Ekonómovia počítali s nárastom o 1,5 %.
Rast cien v spracovateľskom sektore sa spomalil na 2,8 % z 3,6 %. Ceny v oblasti ťažby a dobývania stúpli o 2,1 % po 2,3 % v máji. Inflácia v sektore utilít sa zmiernila na 4,1 % zo 6 %.
Ceny energií vzrástli o 1,1 % a ceny polotovarov o 4,3 %. Naopak, ceny tovarov krátkodobej spotreby klesli o 2,5 %.
V medzimesačnom porovnaní ceny výrobcov v júni klesli o 0,4 %, čo bolo v súlade s očakávaniami ekonómov.
Rast cien v spracovateľskom sektore sa spomalil na 2,8 % z 3,6 %. Ceny v oblasti ťažby a dobývania stúpli o 2,1 % po 2,3 % v máji. Inflácia v sektore utilít sa zmiernila na 4,1 % zo 6 %.
Ceny energií vzrástli o 1,1 % a ceny polotovarov o 4,3 %. Naopak, ceny tovarov krátkodobej spotreby klesli o 2,5 %.
V medzimesačnom porovnaní ceny výrobcov v júni klesli o 0,4 %, čo bolo v súlade s očakávaniami ekonómov.