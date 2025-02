Rast cien českých výrobcov sa v januári spomalil

Praha 25. februára (TASR) - Ceny českých priemyselných výrobcov vzrástli na začiatku tohto roka desiaty mesiac po sebe, tempo rastu sa však oproti decembru prudko spomalilo, a to na najnižšiu úroveň za takmer rok. Informoval o tom v utorok Český štatistický úrad (ČSÚ), ktorého údaje priniesol portál tradingeconomics.



Ceny českých priemyselných producentov vzrástli v januári medziročne o 0,5 % oproti 2,8-percentnému rastu v poslednom mesiaci minulého roka. Decembrové tempo rastu bolo najprudšie od mája 2023, zatiaľ čo v januári to bol najslabší rast od marca minulého roka, v ktorom po predchádzajúcom poklese vykázali ceny producentov stagnáciu.



Výsledky zároveň zaostali za očakávaniami trhov. Tie počítali so spomalením rastu cien výrobcov iba na 1,3 %.



Výrazné spomalenie rastu zaznamenali v januári ceny za dodávky vody, sanačné služby, ceny stočného a v odpadovom hospodárstve. V tejto oblasti sa medziročne zvýšili o 4,1 %, zatiaľ čo v decembri rast dosiahol 9,2 %. Zároveň sa výrazne zmiernili ceny v oblastiach elektrickej energie, plynu, pary a klimatizácie. V decembri vzrástli o 9,3 %, v januári zaznamenali pokles o 2 %.



Okrem toho, ceny v ťažobnom sektore pokračovali v poklese, aj keď miernejším tempom. Klesli o 0,8 % po 1,6-percentnom poklese v decembri.



V medzimesačnom porovnaní sa ceny českých výrobcov zvýšili v januári o 0,2 %. Aj v tomto prípade to znamená spomalenie tempa rastu, keďže v decembri minulého roka ich rast dosiahol 0,6 %. Podobne ako v medziročnom prípade zaostali za odhadmi trhov. Tie počítali so zrýchlením rastu cien výrobcov na 0,8 %.