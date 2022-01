Rast cien domov v Británii dosiahol na začiatku roka 5,5-ročné maximum

Londýn 17. januára (TASR) - Ceny domov v Británii zaznamenali na začiatku tohto roka najrýchlejšie tempo rastu za vyše 5,5 roka. Uviedol to v pondelok realitný portál Rightmove.



Požadovaná cena domu v Británii dosiahla tento mesiac v priemere 341.019 libier (408.367 eur). V porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka to predstavuje rast o 7,6 %. Rast cien sa tak v porovnaní s vývojom v predchádzajúcom mesiaci výrazne zrýchlil, keď v decembri dosiahol 6,3 %. Januárový rast cien nehnuteľností zároveň predstavuje najvyššiu úroveň od mája 2016.



Zotavenie zaznamenal trh s realitami aj v medzimesačnom porovnaní. Zatiaľ čo v decembri ceny domov oproti novembru o 0,7 % klesli, v januári oproti decembru vzrástli, a to o 0,3 %.



Požadované ceny domov sú síce v januári zvyčajne vyššie, tentoraz ich rast však podporil aj fakt, že v januári minulého roka zaznamenali výrazný pokles. Okrem toho k rastu prispieva slabá ponuka na trhu.



"Očakávame, že ceny nehnuteľností budú pokračovať v raste dovtedy, dokým sa situácia v oblasti ponuky nezlepší," povedal Tim Bannister z Rightmove. "Je vidieť, že trendy, ktoré definovali realitný trh v roku 2021, sa presunuli aj do tohto roka," dodal.



Počet záujemcov o nehnuteľnosti je tento mesiac zhruba o 15 % vyšší než pred rokom. Naopak, priemerný počet domov ponúkaných realitnými agentúrami na predaj klesol na nové minimum.



(1 EUR = 0,83508 GBP)