Nationwide: Rast cien domov v Británii dosiahol vyše 17-ročné maximum

Londýn 3. mája (TASR) - Ceny domov v Británii vzrástli minulý mesiac najvýraznejším tempom za viac než 17 rokov. Výraznou mierou sa pod to podpísalo predĺženie podpory trhu s nehnuteľnosťami zo strany vlády. Poukázala na to spoločnosť Nationwide Building Society, ktorá je jedným z najväčších poskytovateľov hypotekárnych úverov v krajine.



Ako v týchto dňoch Nationwide informovala, ceny domov v Británii vzrástli v apríli medzimesačne o 2,1 %. To je najvýraznejšie tempo rastu od februára 2004. Údaje Nationwide výrazne prekonali očakávania ekonómov, ktorí počítali s aprílovým rastom cien iba o 0,5 %.



Aj v medziročnom porovnaní bol rast omnoho výraznejší, než sa čakalo. Ekonómovia očakávali 5-percentný rast cien v porovnaní s aprílom minulého roka, podľa údajov Nationwide Building Society sa však zvýšili o 7,1 %. V marci rast dosiahol 5,7 %. Ako spoločnosť dodala, priemerná cena domu dosiahla v minulom mesiaci rekordných 238.831 libier (275.031 eur).



K pokračovaniu výrazného rastu cien domov v Británii prispelo najmä predĺženie lehoty, počas ktorej platí zvýšená hranica na platenie dane pri kúpe nehnuteľnosti. Pôvodne mal tento program skončiť k 31. marcu tohto roka, vláda ho však predĺžila o ďalšie tri mesiace. Nationwide, podobne ako ďalšie spoločnosti na realitnom trhu, preto očakáva výraznú aktivitu na trhu s nehnuteľnosťami aj v nasledujúcich mesiacoch.