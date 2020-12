Rast cien domov v Británii dosiahol vyše 4-ročné maximum

Londýn 7. decembra (TASR) - Ceny domov v Británii vzrástli aj v novembri, pričom tempo rastu sa mierne zrýchlilo. Navyše, za posledné trojmesačné obdobie zaznamenali ceny najvýraznejší rast za vyše štyri roky. Uviedli to v pondelok spoločnosť IHS Markit a najväčší britský poskytovateľ hypoték Halifax.



Ceny domov vzrástli v novembri oproti predchádzajúcemu mesiacu o 1,2 %, zatiaľ čo v októbri rast dosiahol iba 0,3 %. Tempo rastu vysoko prekonalo očakávania ekonómov, ktorí počítali s jeho zrýchlením na 0,5 %.



Za trojmesačné obdobie do konca novembra vzrástli ceny domov v Británii medziročne o 7,6 % po 7,5-percentnom raste v predchádzajúcom trojmesačnom období. Rast za obdobie september až november bol zároveň najvýraznejší od obdobia apríl - jún 2016.



Británia pritom zápasí s druhou vlnou pandémie nového koronavírusu. Ako uviedol generálny riaditeľ Halifaxu Russell Galley, ukazuje sa, že trh s nehnuteľnosťami je napriek nepriaznivej situácii v ekonomike omnoho odolnejší, než sa očakávalo. Avšak vzhľadom na to, že nezamestnanosť bude podľa ekonómov do polovice budúceho roka rásť a ekonomika sa z prepadu v tomto roku v plnej miere v najbližších rokoch nezotaví, dá sa počítať s postupným oslabovaním aktivity na realitnom trhu, dodal Galley.