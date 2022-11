Rast cien domov v Británii sa v septembri výrazne spomalil

Londýn 16. novembra (TASR) - Ceny domov v Británii pokračovali v septembri v medziročnom raste, tempo rastu sa však výrazne spomalilo. Uviedol to v stredu britský štatistický úrad ONS.



Podľa ONS sa ceny domov v Británii zvýšili v septembri medziročne o 9,5 %. To znamená výrazné spomalenie rastu, keď v auguste rast dosiahol 13,1 %. Medziročný vývoj na realitnom trhu však do veľkej miery ovplyvnila situácia spred roka, keď ceny domov v Británii v septembri 2021 výrazne vzrástli. V medzimesačnom porovnaní sa ceny domov na britskom trhu nemenili.



Pokračovanie medziročného rastu znamená, že ceny domov v Británii dosiahli v septembri nový rekord. Ten predstavuje priemerná cena na úrovni 295.000 libier (337.208 eur). To je o 26.000 libier viac než v rovnakom období minulého roka.



Najvyššie ceny domov sú naďalej v Londýne. Cena domu v hlavnom meste dosiahla v septembri v priemere 544.000 libier.



(1 EUR = 0,87483 GBP)