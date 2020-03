Rast cien domov v USA sa v januári zrýchlil

Baltimore 31. marca (TASR) - Americký trh s nehnuteľnosťami vykázal v januári známky zrýchlenia. To poukazuje na existenciu solídneho dopytu pred vypuknutím pandémie nového koronavírusu, ktorá spôsobila straty miliónov pracovných miest a nasmerovala americkú ekonomiku do recesie. Ukázali to v utorok najnovšie údaje z 20 metropolitných oblastí v USA.



Konkrétne, index cien rezidenčných nehnuteľností S&P CoreLogic Case-Shiller v januári 2020 vzrástol medziročne o 3,1 % po zvýšení o 2,8 % mesiac predtým, v decembri 2019. Nižšie úrokové sadzby z hypoték a solídny rast pracovných miest vyvolali záujem zo strany potenciálnych kupcov. Ale pandémia otriasla aj trhom s nehnuteľnosťami a vyvolala obavy o splátky z hypoték.



Spomedzi 20 metropolitných oblastí, ktoré index sleduje, v januári zdraželi najviac domy vo Phoenixe, a to o 6,9 %, po ktorom nasledovali Seattle a Tampa (zhodne o 5,1 %).