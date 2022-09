Rast cien domov v USA sa v júli spomalil, už tretí mesiac po sebe

Washington 27. septembra (TASR) - Rast cien domov v USA sa aj v júli spomalil, už tretí mesiac po sebe a viac, ako očakávali analytici. Ukázal to vývoj indexu cien domov S&P CoreLogic Case-Shiller pre 20 metropolitných oblastí. Prispelo k tomu zvýšenie úrokov z hypoték, ktoré zhoršuje cenovú dostupnosť obytných nehnuteľností. TASR o tom informuje na základe správy televízie CNBC.



Konkrétne, index cien domov S&P CoreLogic Case-Shiller v 20 sledovaných veľkých mestách sa v júli 2022 zvýšil medziročne o 16,1 % po náraste o 18,1 % v júni.



Analytici pritom odhadovali, že sa jeho rast v júli spomalí menej, na 17 %. Júlové tempo bolo tiež najmenšie od apríla minulého roka, pričom všetkých 20 miest hlásilo slabší rast ako v júni.



V júli sa najviac zvýšili ceny domov v Tampe (31,8 %), Miami (31,7 %) a Dallase (24,7 %) a najmenej v Minneapolise (9 %), Washingtone (9,4 %) a San Franciscu (10,8 %).



Ceny domov klesajú, pretože cenová dostupnosť sa dramaticky oslabila v dôsledku rýchlo rastúcich hypotekárnych úrokových sadzieb. Priemerná sadzba na obľúbenej hypotéke s fixáciou na 30 rokov začínala tento rok na úrovni okolo 3 %, no v júni nakrátko prekonala 6 %. Počas júla zostala na vysokej úrovni 5 % a teraz sa blíži k 7 %.



Vzhľadom na to, že Federálny rezervný systém (Fed) stále pokračuje vo zvyšovaní úrokových sadzieb nahor, hypotekárne financovanie sa stáva drahšie, čo signalizuje, že rast cien domov sa môže ďalej spomaľovať.