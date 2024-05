Rast cien domov v USA sa v marci spomalil

Washington 28. mája (TASR) - Medziročný rast cien domov v USA sa v marci 2024 výrazne spomalil. Dôvodom boli pravdepodobne stúpajúce úrokové sadzby z hypoték, ktoré mali negatívny vplyv na dopyt. Ukázali to v utorok údaje Federálnej agentúry pre financovanie bývania (Federal Housing Finance Agency, FHFA). TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



FHFA vo svojej mesačnej správe uviedla, že priemerné ceny rodinných domov s hypotékami garantovanými spoločnosťami Fannie Mae a Freddie Mac sa v marci 2024 medzimesačne zvýšili len veľmi mierne, o 0,1 %. Analytici pritom očakávali, že sa tempo ich rastu spomalí menej, na 0,5 % z nerevidovaných 1,2 % vo februári.



V medziročnom porovnaní stúpli ceny domov v marci 2024 o 6,7 % po náraste o 7,1 % vo februári.



Predaj existujúcich, už obývaných domov, ktoré tvoria väčšinu predaja domov v USA, v marci klesol, keď sa priemerná sadzba na obľúbenej 30-ročnej hypotéke s fixným úrokom posunula smerom nahor k hranici 7 %. Ale vzhľadom na to, že počet voľných domov na predaj je stále výrazne pod úrovňami pred pandémiou ochorenia COVID-19, ceny nehnuteľností by mohli zostať ešte nejaký čas zvýšené.



Za celý 1. štvrťrok sa ceny domov zvýšili medziročne o 6,6 % a medzikvartálne o 1,1 %.



"Ceny domov v USA v prvom štvrťroku naďalej rástli," povedala Anju Vajjaová, zástupkyňa riaditeľa divízie výskumu a štatistiky FHFA.



"Počas šiestich po sebe nasledujúcich štvrťrokov nízky inventár domov na predaj naďalej prispieval k zhodnocovaniu nehnuteľností napriek hypotekárnym sadzbám, ktoré sa pohybovali okolo 7 %," dodala.