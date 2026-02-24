< sekcia Ekonomika
Rast cien domov v USA zostáva blízko najslabšej úrovne za vyše 2 roky
Medziročný rast cien domov na americkom trhu však zostáva blízko najslabšej úrovne za viac ako dva roky, čo poukazuje na pokračujúce ochladzovanie na trhu s bývaním v USA.
Autor TASR
Washington 24. februára (TASR) - Ceny domov v USA vlani v decembri v porovnaní s rovnakým mesiacom predchádzajúceho roka vzrástli o 1,4 %, čiže rovnako ako v novembri. Tento vývoj bol v súlade s očakávaniami analytikov. Ukázal to v utorok index S&P/Case-Shiller, ktorý mapuje ceny v 20 metropolitných oblastiach. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Medziročný rast cien domov na americkom trhu však zostáva blízko najslabšej úrovne za viac ako dva roky, čo poukazuje na pokračujúce ochladzovanie na trhu s bývaním v USA. Keďže nominálne zvyšovanie cien domov zaostalo za infláciou, znamená to, že reálne klesli. Inflácia bola v decembri vo výške 2,7 %, čiže rast cien domov bol slabší o 1,3 percentuálneho bodu.
V rámci sledovaných miest najviac v decembri medziročne zdraželi domy v Chicagu (5,4 %), New Yorku (5,1 %) a v Clevelande (4 %). Najvýraznejšie zlacneli domy v Tampe (-2,9 %) a vo Phoenixe, Dallase a Miami (zhodne -1,5 %).
Medziročný rast cien domov na americkom trhu však zostáva blízko najslabšej úrovne za viac ako dva roky, čo poukazuje na pokračujúce ochladzovanie na trhu s bývaním v USA. Keďže nominálne zvyšovanie cien domov zaostalo za infláciou, znamená to, že reálne klesli. Inflácia bola v decembri vo výške 2,7 %, čiže rast cien domov bol slabší o 1,3 percentuálneho bodu.
V rámci sledovaných miest najviac v decembri medziročne zdraželi domy v Chicagu (5,4 %), New Yorku (5,1 %) a v Clevelande (4 %). Najvýraznejšie zlacneli domy v Tampe (-2,9 %) a vo Phoenixe, Dallase a Miami (zhodne -1,5 %).