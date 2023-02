Rast cien dostáva väčšinu Nemcov do finančných ťažkostí

Berlín 17. februára (TASR) - Väčšina Nemcov sa obáva vysokej inflácie, pričom viac než polovica z opýtaných uviedla, že rastúce ceny ich dostávajú do finančných ťažkostí. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá zverejnila medzinárodnú štúdiu spoločnosti pre prieskum trhu Dynata.



Ako ukázala časť štúdie venovanej Nemecku, 61 % Nemcov, ktorí sa na prieskume zúčastnili, je veľmi, prípadne až extrémne znepokojených rastúcimi cenami energií, potravín, palív a nákladov na bývanie. Iba 2 % oslovených Nemcov inflácia neznepokojuje a zhruba 37 % uviedlo, že ich síce znepokojuje, avšak iba mierne. Navyše, až 53 % z anketovaných v rámci prieskumu Dynata oznámilo, že rastúce ceny tovarov každodennej potreby ich dostávajú do finančných problémov.



Správa zároveň ukázala, že 39 % obyvateľov Nemecka považuje svoju finančnú situáciu za horšiu než pred rokom. Približne 41 % uviedlo, že sa v tomto smere nič nezmenilo a iba 5 % oznámilo, že ich finančná situácia sa zlepšila.



Na druhej strane, na rozdiel od iných národov sa Nemci veľmi neobávajú o vývoj na pracovnom trhu. Zhruba štvrtina respondentov nemá obavu o stratu pracovného miesta. Na porovnanie, v Taliansku je takto spokojných iba 5 % opýtaných a v Španielsku len 3 % anketovaných nemá obavu, že príde o prácu.



Štúdia vychádza z prieskumu na vzorke 11.000 respondentov v Nemecku, USA, Kanade, Británii, vo Francúzsku, v Taliansku, Holandsku, Španielsku, Číne, Japonsku a v Austrálii. Prieskum sa uskutočnil od 5. do 10. januára.