Rast cien dovozu aj vývozu z USA sa v septembri spomalil

Washington 13. októbra (TASR) - Medzimesačné tempo rastu cien dovozu aj vývozu z USA sa v septembri spomalilo. A v prípade importu oveľa viac, ako predpovedali ekonómovia. Oznámilo to v piatok americké ministerstvo práce. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.



Z údajov ministerstva vyplýva, že ceny dovozu do USA sa v septembri 2023 zvýšili len o 0,1 % oproti augustu, keď po revízii medzimesačne stúpli o 0,6 %.



Ekonómovia pritom očakávali, že tempo rastu dovozných cien zostane v septembri na pôvodnej augustovej úrovni 0,5 %.



V medziročnom porovnaní sa ceny dovozu do USA v septembri 2023 znížili o 1,7 %, čo bolo menej ako ich revidovaný pokles o 2,9 % v predchádzajúcom mesiaci.



V septembri sa spomalil aj rast cien vývozu, a to na 0,7 % zo smerom nadol revidovaných 1,1 % v auguste, zatiaľ čo ekonómovia počítali s tým, že septembrové exportné ceny stúpnu len o 0,5 %. V auguste sa mali podľa pôvodného odhadu zvýšiť o 1,3 %.



Medziročne exportné ceny v septembri klesli o 4,1 %, najmenej od februára.