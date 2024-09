Rast cien dovozu do Nemecka sa v auguste spomalil

Wiesbaden 30. septembra (TASR) - Rast cien dovozu do Nemecka sa v auguste citeľne spomalil a dosiahol najmenšie tempo za tri mesiace. Prispel k tomu najmä pokles cien dovážaných energií. Ukázali to v pondelok údaje spolkového štatistického úradu Destatis. TASR o tom informuje na základe správy portálu businesstimes.



Zo štatistík vyplýva, že index dovozných cien v najväčšej európskej ekonomike v auguste 2024 vzrástol medziročne o 0,2 %. To bolo oveľa pomalšie tempo ako 0,9 % v júli.



Augustový nárast cien importu bol najmenší od mája, najmä v dôsledku zníženia cien energií (-5,4 %). V rámci tejto kategórie najvýraznejšie klesli ceny elektriny (-13 %), nasledovali ropa (-3 %) a zemný plyn (-1,7 %).



Na druhej strane, náklady na dovoz poľnohospodárskych produktov v auguste vzrástli o 5,5 %, čo bolo spôsobené silným skokom v cenách surového kakaa (130,3 %) a výrazným zvýšením cien zelenej kávy (33,4 %).



Ceny dovážaných spotrebných tovarov sa v auguste zvýšili o 2,4 %, pričom ceny tovarov krátkodobej spotreby stúpli o 2,7 % a tovarov dlhodobej spotreby o 1,2 %.



Ceny importu bez energií sa v auguste zvýšili medziročne o 0,9 %.



V medzimesačnom porovnaní dovozné ceny klesli o 0,4 %, rovnako ako v júli, zatiaľ čo analytici očakávali, že sa znížia o 0,3 %.