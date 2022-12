Rast cien dovozu do Nemecka sa v októbri spomalil na ročné minimum

Wiesbaden 2. decembra (TASR) - Ceny dovozu do Nemecka pokračovali v októbri vo výraznom raste, jeho tempo sa však v porovnaní s vývojom v predchádzajúcom mesiaci spomalilo a dosiahlo najnižšiu úroveň za posledných 12 mesiacov. Poukázali na to v piatok zverejnené údaje nemeckého štatistického úradu Destatis. Informoval o tom server RTTNews.



Nemecké dovozné ceny sa v októbri zvýšili v medziročnom porovnaní o 23,5 % oproti septembrovému rastu o 29,8 %. Ekonómovia síce očakávali ešte výraznejšie spomalenie rastu a jeho tempo na úrovni 23,3 %, údaje Destatisu však stále predstavujú najslabší rast dovozných cien od októbra minulého roka. Vtedy vzrástli o 21,7 %.



Dôvodom je najmä miernejší rast cien dovážaných energií. Tie síce v októbri vzrástli o 84,7 %, v septembri však zaznamenali rast až o 135,1 %. Bez započítania cien energií sa dovozné ceny v Nemecku zvýšili v októbri o 11,6 %.



V medzimesačnom porovnaní ceny dovozu do Nemecka klesli v októbri o 1,2 %, druhý mesiac po sebe. V septembri pokles dosiahol 0,9 %.



Spomalenie rastu zaznamenali aj ceny vývozu. Zatiaľ čo v septembri sa medziročne zvýšili o 16,8 %, v októbri rast dosiahol 13,1 %. To znamená najslabšie tempo rastu za osem mesiacov.



V medzimesačnom porovnaní ceny nemeckého exportu klesli v októbri o 1,9 %. V septembri pokles predstavoval 0,6 %.