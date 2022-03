Rast cien dovozu do Nemecka sa vo februári trochu zmiernil

Wiesbaden 29. marca (TASR) - Tempo rastu cien dovozu do Nemecka sa vo februári trochu zmiernilo, ale zostalo vysoké. Ukázali to v utorok údaje spolkového štatistického úradu Destatis, o ktorých informuje TASR.



Podľa štatistík sa ceny dovozu do najväčšej európskej ekonomiky vo februári 2022 zvýšili medziročne o 26,3 %. To bolo o niečo menej ako v januári, keď stúpli o 26,9 %. Ekonómovia odhadovali, že ich rast zostane stabilný na úrovni 26,9 %, čo bolo najväčšie tempo od októbra 1974.



Ceny dovozu aj naďalej tlačia nahor ceny energií, ktoré medziročne vyskočili až o 129,5 %, pričom ceny zemného plynu sa zvýšili o 256,5 % a ropy o 70,3 %.



V medzimesačnom porovnaní sa rast dovozných cien vo februári spomalil na 1,3 % zo 4,3 % v januári a tiež zaostal za prognózou ekonómov na úrovni 1,8 %.



Bez energií boli dovozné ceny vo februári medziročne vyššie o 14,7 % a medzimesačne o 1,2 %.



Destatis ďalej uviedol, že aj vývozné ceny sa vo februári zvýšili, a to medziročne o 12,4 %, najviac od decembra 1974, a medzimesačne o 1 %.