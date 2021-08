Rast cien dovozu do USA sa v júli spomalil

Washington 13. augusta (TASR) - Tempo rastu cien dovozu do USA sa v júli spomalilo viac, než sa čakalo. To signalizuje, že inflačné tlaky zrejme už majú svoj vrchol za sebou, keďže nedostatky v rámci dodávateľských reťazcov sa začínajú zmenšovať.



Importné ceny v júli medzimesačne stúpli o 0,3 % po zvýšení o 1,1 % v júni, uviedlo americké ministerstvo obchodu. To bol deviaty medzimesačný nárast dovozných cien po sebe, ale najslabší od minulého novembra. Ekonómovia počítali so zvýšením až o 0,6 %.



V medziročnom porovnaní si importné ceny polepšili o 10,2 % po +11,3 % v predchádzajúcom mesiaci.



Ceny dovozu palív v júli stúpli o 2,9 % po náraste o 5,5 % v júni. Ceny benzínu sa zvýšili o 2,1 % a ceny importovaných potravín o 0,3 %. Takzvané jadrové dovozné ceny, do ktorých sa nezapočítavajú kolísavé ceny energií a potravín, vzrástli len o 0,1 % po +0,6 % v predchádzajúcom mesiaci.



Exportné ceny si v júli medzimesačne polepšili o 1,3 % po +1,2 % v júni. Ceny vývozu poľnohospodárskych tovarov klesli o 1,7 % a ceny vývozu mimo poľnohospodárstva vzrástli o 1,6 %.



Vývozné ceny v júli medziročne vzrástli o 17,2 % po zvýšení o 16,9 % v júni.