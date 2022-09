Rast cien energií ohrozuje obľúbené britské puby

Londýn 3. septembra (TASR) - Rast cien energií netrápi len domácnosti v Británii, ale aj mnohých majiteľov typických krčiem, tzv. pubov. Mnohí z nich sa obávajú, že ich vysoké účty nakoniec prinútia zatvoriť. Upozornili na to tento týždeň poprední predstavitelia tohto odvetvia, keď naliehali na vládu, aby zakročila. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Šesť najväčších pivovarníckych firiem v Spojenom kráľovstve uviedlo, že niektoré krčmy zaznamenali tento rok nárast účtov o viac ako 300 % v rámci širšej krízy životných nákladov.



Podľa Williama Lees Jonesa, riaditeľa pivovaru JW Lees, ktorý vlastní aj puby, niektorí prenajímatelia krčiem už varovali, že nedokážu držať krok s rastom cien a nezvládajú vysoké náklady.



Jeden z krčmárov sa posťažoval, že mu účet za energiu tento rok vzrástol o 33.000 libier (38.160 eur), uviedol Nick Mackenzie, generálny riaditeľ pivovaru Greene King, ktorý tiež vlastní puby aj reštaurácie.



"Vláda síce zaviedla opatrenia, ktoré majú pomôcť domácnostiam vyrovnať sa s prudkým nárastom cien, ale podnikatelia tomu musia čeliť sami a na jeseň sa situácia ešte zhorší," vyhlásil.



"Bez okamžitého zásahu vlády na podporu tohto sektora by sme mohli čeliť vyhliadke, že krčmy nebudú schopné platiť svoje účty a obľúbené lokálne podniky po celej krajine budú nútené zavrieť svoje brány, čím sa stratia pracovné miesta," dodal Mackenzie.



Inflácia v Británii dosiahla vyše 40-ročné maximum. Kríza životných nákladov vyvolala tiež vlnu štrajkov, keďže mzdy nedokážu držať krok s rastúcimi cenami.



Energetický regulátor Ofgem minulý týždeň oznámil 80-% zvýšenie cien plynu a elektriny pre priemernú domácnosť od októbra, pričom od januára sa očakávajú ešte vyššie účty.



Pivovary Greene King, JW Lees, Marston's, Admiral Taverns, Drake & Morgan a St Austell Brewery vyzvali vládu v otvorenom liste, aby rozšírila cenové stropy aj na firmy.



Pridali sa k nim aj nezávislé reštaurácie a stánky s rýchlym občerstvením, od obľúbených rýb s hranolkami až po indické stánky a predajcov kebabu.



Krčmy, ktoré boli po stáročia hlavnou oporou britského spoločenského života, čelili už pred energetickou krízou dvom "strašným rokom". Ich podnikanie tvrdo zasiahli blokády na zastavenie šírenia nového koronavírusu. Počet pohostinstiev v Anglicku a Walese sa za prvých šesť mesiacov tohto roka prepadol pod hranicu 40.000, pričom za celú dekádu klesol o 7000.



Združenie British Beer and Pub Association varovalo, že ak vláda nepodnikne žiadne kroky, rast nákladov na energie by mohlo poškodiť sektor viac ako pandémia.



(1 EUR = 0,86478 GBP)