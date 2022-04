Ceny energií zvýšili zisk ropného koncernu Hess zhruba o dve tretiny

Houston 27. apríla (TASR) - Americký producent ropy a zemného plynu Hess Corporation oznámil za prvé tri mesiace roka rast zisku zhruba o dve tretiny. Výsledky spoločnosti výrazne podporil prudký rast cien energií v dôsledku invázie Ruska na Ukrajinu, čo zvýšilo tržby firmy o takmer štvrtinu. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu RTTnews.



Ceny ropy vyskočili v priebehu 1. štvrťroka na niekoľkoročné maximá po tom, ako konflikt na Ukrajine odštartoval sankcie západných štátov voči Rusku. To je pritom jedným z najväčších exportérov ropy na svete. V stredu sa cena ropy Brent pohybuje okolo 105 USD za barel (159 litrov) a od začiatku roka vzrástla približne o 36 %.



Zisk spoločnosti Hess dosiahol za 1. štvrťrok 417 miliónov USD (390,67 milióna eur). V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to znamená rast o 65 %. Zisk bez započítania mimoriadnych položiek dosiahol na akciu 1,30 USD. Ropný koncern tak prekonal očakávania, keď analytici oslovení agentúrou Reuters počítali s upraveným ziskom na akciu na úrovni 1,13 USD.



Tržby spoločnosti dosiahli 2,37 miliardy USD. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka to predstavuje rast o 23,4 %.



(1 EUR = 1,0674 USD)