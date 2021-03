Rast cien importu do USA aj exportu sa vo februári spomalil

Washington 16. marca (TASR) - Rast cien importu do USA sa vo februári spomalil, ale menej, ako odhadovali ekonómovia. Dôvodom bolo výrazné zdraženie palív. Aj ceny exportu pokračovali vo februári v raste pomalším tempom. Informovalo o tom v utorok americké ministerstvo práce.



Podľa najnovších údajov ministerstva sa ceny dovozu do USA vo februári zvýšili o 1,3 % oproti januáru, keď medzimesačne stúpli o 1,4 %. Ekonómovia však počítali so spomalením ich rastu na 1,2 %.



Ceny dovážaných palív pritom vo februári vyskočili medzimesačne o 11,1 %, najviac od júla 2020, a to najmä pre nárast cien ropy o 11,3 % a cien plynu o 11,2 %.



V medziročnom porovnaní stúpli dovozné ceny v sledovanom období o 3 %, najstrmšie od októbra 2018.



Ministerstvo práce uviedlo tiež, že aj vývozné ceny sa vo februári medzimesačne zvýšili, a to o 1,6 %. Tempo ich rastu bolo výrazne pomalšie ako v januári, keď dosiahlo 2,5 %, ale prekonalo odhady ekonómov, ktorí očakávali, že klesne na 0,9 %.



Medziročne vývozné ceny vo februári vyskočili o 5,2 %, čo bol ich najprudší nárast od júna 2018.