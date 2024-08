Rast cien nehnuteľností by mal pokračovať aj naďalej, očakáva analytik

Bratislava 30. augusta (TASR) - Aktuálny vývoj naznačuje, že rast cien nehnuteľností bude pokračovať, keďže kombinácia naďalej silného spotrebiteľa a poklesu úrokových sadzieb by mali tento trend podporovať. V reakcii na piatkové zverejnenie výsledkov cien nehnuteľností v 2. štvrťroku to uviedol analytik 365. bank Tomáš Boháček.



"Súčasné ohlásenie poklesu úrokových sadzieb na hypotekárnych úveroch od viacerých bánk by sa malo začať už na jeseň postupne prejavovať aj na dopyte po kúpe bývania, čo bude udržiavať cenu vyššie," uviedol analytik. Obnova trhu však podľa neho bude iba postupná a hlavný efekt znižovania úrokových sadzieb sa dostaví pravdepodobne až v polovici budúceho roka, kde by priemerné úrokové sadzby na jeden- až päťročnej fixácii mohli klesnúť do blízkosti 3 %.



Štatistický úrad SR v piatok informoval, že cena domov a bytov na Slovensku sa v druhom štvrťroku v medziročnom porovnaní zvýšila priemerne o 4 %, pričom nárast nastal po štyroch štvrťrokoch poklesov cien v rade. Tento výsledok ovplyvnilo zvýšenie cien existujúcich nehnuteľností, ktoré boli aktuálne o 4,4 % drahšie ako pred rokom. Ceny nových nehnuteľností medziročne vzrástli o 3 %.