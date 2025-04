Rast cien nehnuteľnosti sa na začiatku tohto roka spomalil

Bratislava 19. apríla (TASR) - Rast cien nehnuteľností sa na začiatku tohto roka spomalil. Hoci sú priemerné ceny nehnuteľností stále na vzostupe, ich rast už nie je taký dynamický ako v minulom roku. Výraznejší nárast zaznamenali len v Prešove, Trnave a Bratislave II. Vyplýva to z údajov trhových reportov portálu Nehnuteľnosti.sk.



Na trhu vládne podľa aktuálnych štatistík stabilná situácia, kde majú kupujúci aj predávajúci podobné preferencie. Podľa realitného portálu preto ostávajú ceny stabilné alebo rastú len minimálne. Situáciu ovplyvnil aj zvýšený predaj novostavieb koncom minulého roka, keď sa viacerí záujemcovia rozhodli využiť poslednú príležitosť a kúpiť novú nehnuteľnosť s nižšou daňou z pridanej hodnoty (DPH), teda aj celkovou nižšou cenou.



Výraznejší nárast cien bol v prvom kvartáli tohto roka zaznamenaný v Prešove, kde ceny dvojizbových bytov vzrástli o 8,66 % a trojizbových o 8,11 %. „Tu sú jednými z hlavných dôvodov ohlásené investície do priemyslu a logistiky v posledných mesiacoch. Tie prinesú do tohto regiónu stovky nových pracovných miest, čo vždy dokáže oživiť aj trh s nehnuteľnosťami,“ uviedol Michal Pružinský z portálu Nehnuteľnosti.sk. Výraznejšie rástli aj ceny dvojizbových bytov v Bratislave II (+9,69 %) a Trnave (+7,53 %).



Na začiatku tohto roka podľa realitného portálu prekvapila korekcia cien v bratislavskom Starom Meste, kde ceny trojizbových bytov po dlhodobom raste poklesli o 3,1 %. Podobný pokles cien zaznamenali aj v Žiline. „Aj keď ceny v hlavnom meste patria dlhodobo k tým najvyšším, aj tu vyzerá, že nastala určitá saturácia trhu. V spojení s predajom drahších novostavieb ku koncu roka to viedlo k miernemu poklesu. Avšak vzhľadom na množstvo nových bytov, ktoré sa tu stavajú, očakávame v ďalšom období opäť rastový trend,“ dodal Pružinský.