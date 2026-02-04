< sekcia Ekonomika
Rast cien nehnuteľností sa zrýchlil
V roku 2026 platí, že spoliehať sa na lacnejšie nehnuteľnosti nemusí byť dobrá stratégia.
Autor TASR
Bratislava 4. februára (TASR) - Rast cien nehnuteľností sa zrýchľuje, s kúpou domu či bytu netreba čakať. V roku 2026 platí, že spoliehať sa na lacnejšie nehnuteľnosti nemusí byť dobrá stratégia. Dopyt po bývaní sa po predchádzajúcom útlme znovu rozbehol, avšak ponuka zostala obmedzená. Ako v komentári k najnovšej správe Národnej banky Slovenska (NBS) v stredu uviedla riaditeľka FinGO reCloud Róberta Mecková, aj preto ceny v roku 2025 medziročne vzrástli o 12 %. Ku koncu minulého roka sa tlak ešte zosilnil a v poslednom štvrťroku ceny rástli o 3,3 % medzikvartálne.
„Ľudia prestali čakať na ideálny moment, zmierili sa s vyššími úrokmi a začali riešiť bývanie tu a teraz. Trh tak reagoval presne tak, ako reaguje vždy, keď je viac kupujúcich než nehnuteľností,“ uviedla Mecková s tým, že ceny začnú rásť.
Najvýraznejší rozdiel medzi regiónmi bol podľa nej na východe Slovenska. Košický kraj na konci roka vyskočil o 8,2 % medzištvrťročne, zatiaľ čo Prešovský kraj mierne klesol o 0,3 %. V Košiciach sa stretol silný dopyt, obmedzená ponuka bytov a investičný záujem.
„Na takomto trhu stačí málo a ceny reagujú okamžite. Prešov je menší a citlivejší trh, z ponuky nehnuteľností navyše na jeseň vypadlo väčšie množstvo novostavieb. Keď sa tam objaví viac ponuky alebo slabší dopyt, čísla sa rýchlo vyrovnávajú. Nejde o slabosť regiónu, ale o rozdielnu dynamiku trhu,“ priblížila riaditeľka FinGO reCloud.
Podiel Bratislavského kraja na celkovej ponuke klesol z 36 % v roku 2021 na 30 % v roku 2025. Podiel rodinných domov v celkovej ponuke vzrástol na 40 %, čo je päťročné maximum. Tieto čísla podľa odborníčky ukazujú, že trh sa prirodzene rozlieva do regiónov. Bratislava je pre časť kupujúcich cenovo mimo dosahu a zároveň ľudia častejšie hľadajú domy, či už kvôli priestoru, práci z domu alebo lepšiemu pomeru ceny a úžitku mimo veľkých miest.
„Ak plánujete kupovať nehnuteľnosť, tak čakať na výrazný pokles cien v tomto roku nedáva veľký zmysel. Tempo rastu bude miernejšie než v roku 2025, ale tlak na ceny pretrvá. Predávajúci v kvalitných lokalitách majú stále silnú pozíciu, najmä ak je nehnuteľnosť správne nacenená,“ priblížila Mecková.
V prípade, ak sa kupujúci pozerá na nehnuteľnosť ako na investíciu, mal by sa podľa nej pozerať viac na regióny s dlhodobým dopytom a obmedzenou ponukou, kde rast cien stojí na reálnych základoch, nie na špekulácii.
Štatistika NBS čoraz viac ukazuje nerovnomernosť trhu, nie celý trh rastie rovnako. Niektoré regióny a typy nehnuteľností idú výrazne hore, iné stagnujú. „Zároveň je potrebné mať na pamäti, že štatistiky vychádzajú najmä z ponukových cien a z dát z hypotekárneho financovania. V praxi sa v silných lokalitách nehnuteľnosti často predávajú rýchlejšie a za vyššie ceny, než naznačujú priemerné čísla,“ dodala Mecková.
„Ľudia prestali čakať na ideálny moment, zmierili sa s vyššími úrokmi a začali riešiť bývanie tu a teraz. Trh tak reagoval presne tak, ako reaguje vždy, keď je viac kupujúcich než nehnuteľností,“ uviedla Mecková s tým, že ceny začnú rásť.
Najvýraznejší rozdiel medzi regiónmi bol podľa nej na východe Slovenska. Košický kraj na konci roka vyskočil o 8,2 % medzištvrťročne, zatiaľ čo Prešovský kraj mierne klesol o 0,3 %. V Košiciach sa stretol silný dopyt, obmedzená ponuka bytov a investičný záujem.
„Na takomto trhu stačí málo a ceny reagujú okamžite. Prešov je menší a citlivejší trh, z ponuky nehnuteľností navyše na jeseň vypadlo väčšie množstvo novostavieb. Keď sa tam objaví viac ponuky alebo slabší dopyt, čísla sa rýchlo vyrovnávajú. Nejde o slabosť regiónu, ale o rozdielnu dynamiku trhu,“ priblížila riaditeľka FinGO reCloud.
Podiel Bratislavského kraja na celkovej ponuke klesol z 36 % v roku 2021 na 30 % v roku 2025. Podiel rodinných domov v celkovej ponuke vzrástol na 40 %, čo je päťročné maximum. Tieto čísla podľa odborníčky ukazujú, že trh sa prirodzene rozlieva do regiónov. Bratislava je pre časť kupujúcich cenovo mimo dosahu a zároveň ľudia častejšie hľadajú domy, či už kvôli priestoru, práci z domu alebo lepšiemu pomeru ceny a úžitku mimo veľkých miest.
„Ak plánujete kupovať nehnuteľnosť, tak čakať na výrazný pokles cien v tomto roku nedáva veľký zmysel. Tempo rastu bude miernejšie než v roku 2025, ale tlak na ceny pretrvá. Predávajúci v kvalitných lokalitách majú stále silnú pozíciu, najmä ak je nehnuteľnosť správne nacenená,“ priblížila Mecková.
V prípade, ak sa kupujúci pozerá na nehnuteľnosť ako na investíciu, mal by sa podľa nej pozerať viac na regióny s dlhodobým dopytom a obmedzenou ponukou, kde rast cien stojí na reálnych základoch, nie na špekulácii.
Štatistika NBS čoraz viac ukazuje nerovnomernosť trhu, nie celý trh rastie rovnako. Niektoré regióny a typy nehnuteľností idú výrazne hore, iné stagnujú. „Zároveň je potrebné mať na pamäti, že štatistiky vychádzajú najmä z ponukových cien a z dát z hypotekárneho financovania. V praxi sa v silných lokalitách nehnuteľnosti často predávajú rýchlejšie a za vyššie ceny, než naznačujú priemerné čísla,“ dodala Mecková.