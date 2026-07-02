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Rast cien nehnuteľností v eurozóne sa medziročne spomalil
Ceny domov a bytov v menovej únii vzrástli v prvých troch mesiacoch tohto roka oproti rovnakému obdobiu roka 2025 o 4,7 %. Na porovnanie, vo 4. kvartáli sa medziročne zvýšili o 5,1 %.
Autor TASR
Luxemburg 2. júla (TASR) - Ceny nehnuteľností na bývanie v eurozóne zaznamenali v 1. kvartáli miernejší medziročný rast než v predchádzajúcom štvrťroku, v medzikvartálnom porovnaní sa však tempo rastu zdvojnásobilo. Poukázali na to vo štvrtok zverejnené údaje štatistického úradu Európskej únie Eurostat.
Ceny domov a bytov v menovej únii vzrástli v prvých troch mesiacoch tohto roka oproti rovnakému obdobiu roka 2025 o 4,7 %. Na porovnanie, vo 4. kvartáli sa medziročne zvýšili o 5,1 %.
Spomalenie rastu cien zaznamenala aj celá Európska únia. Zatiaľ čo v poslednom kvartáli minulého roka sa zvýšili o 5,4 %, v prvých troch mesiacoch tohto roka rast dosiahol 5,1 %.
V medzikvartálnom porovnaní sa však situácia v cenách nehnuteľností vyvíjala odlišne. V eurozóne sa rast cien zdvojnásobil a v celej EÚ zrýchlil na takmer dvojnásobnú úroveň. V menovej únii sa ceny v 1. kvartáli oproti poslednému štvrťroku minulého roka zvýšili o 1 %, zatiaľ čo v poslednom štvrťroku 2025 dosiahol medzikvartálny rast 0,5 %. V rámci širšej EÚ rast dosiahol 1,2 % oproti 0,7 % v poslednom štvrťroku minulého roka.
Spomedzi členských štátov Európskej únie, ktorých údaje sú k dispozícii, sa v medziročnom porovnaní zvýšili ceny domov a bytov až na Fínsko, kde klesli o 2 %, vo všetkých krajinách, pričom rast cien na Slovensku patril medzi najvýraznejšie. Na Slovensku sa zvýšili o 14,4 %, čo predstavuje tretí najvýraznejší rast cien nehnuteľností po Portugalsku (+17,8 %) a Bulharsku (+14,8 %).
Aj v medzikvartálnom porovnaní patrilo Slovensko do trojice štátov s najvyšším rastom cien domov a bytov. Oproti 4. kvartálu 2025 sa ceny v 1. štvrťroku tohto roka zvýšili na Slovensku o 3,6 % a opäť ho predstihli iba Bulharsko (+6,2 %) a Portugalsko (+3,8 %). Pokles zaznamenali v štyroch krajinách, a to v Belgicku a Fínsku (v obidvoch o 0,8 %), ďalej vo Francúzsku (-0,6 %) a v Maďarsku (-0,5 %).
Ceny domov a bytov v menovej únii vzrástli v prvých troch mesiacoch tohto roka oproti rovnakému obdobiu roka 2025 o 4,7 %. Na porovnanie, vo 4. kvartáli sa medziročne zvýšili o 5,1 %.
Spomalenie rastu cien zaznamenala aj celá Európska únia. Zatiaľ čo v poslednom kvartáli minulého roka sa zvýšili o 5,4 %, v prvých troch mesiacoch tohto roka rast dosiahol 5,1 %.
V medzikvartálnom porovnaní sa však situácia v cenách nehnuteľností vyvíjala odlišne. V eurozóne sa rast cien zdvojnásobil a v celej EÚ zrýchlil na takmer dvojnásobnú úroveň. V menovej únii sa ceny v 1. kvartáli oproti poslednému štvrťroku minulého roka zvýšili o 1 %, zatiaľ čo v poslednom štvrťroku 2025 dosiahol medzikvartálny rast 0,5 %. V rámci širšej EÚ rast dosiahol 1,2 % oproti 0,7 % v poslednom štvrťroku minulého roka.
Spomedzi členských štátov Európskej únie, ktorých údaje sú k dispozícii, sa v medziročnom porovnaní zvýšili ceny domov a bytov až na Fínsko, kde klesli o 2 %, vo všetkých krajinách, pričom rast cien na Slovensku patril medzi najvýraznejšie. Na Slovensku sa zvýšili o 14,4 %, čo predstavuje tretí najvýraznejší rast cien nehnuteľností po Portugalsku (+17,8 %) a Bulharsku (+14,8 %).
Aj v medzikvartálnom porovnaní patrilo Slovensko do trojice štátov s najvyšším rastom cien domov a bytov. Oproti 4. kvartálu 2025 sa ceny v 1. štvrťroku tohto roka zvýšili na Slovensku o 3,6 % a opäť ho predstihli iba Bulharsko (+6,2 %) a Portugalsko (+3,8 %). Pokles zaznamenali v štyroch krajinách, a to v Belgicku a Fínsku (v obidvoch o 0,8 %), ďalej vo Francúzsku (-0,6 %) a v Maďarsku (-0,5 %).