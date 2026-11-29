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Rast cien nehnuteľností v Nemecku bude slabší, než sa čakalo
Ostatné údaje o vývoji cien nehnuteľností v Nemecku vykazujú postupné spomaľovanie rastu.
Autor TASR
Berlín 29. novembra (TASR) - Ceny nehnuteľností v Nemecku budú v najbližších rokoch rásť slabším tempom, než sa pôvodne očakávalo. Dôvodom je vojnovými konfliktmi podporovaná inflácia, ktorá tlačí nahor úrokové sadzby a zhoršuje cenovú dostupnosť pre prvokupujúcich. Poukázali na to výsledky najnovšieho prieskumu agentúry Reuters.
Ostatné údaje o vývoji cien nehnuteľností v Nemecku vykazujú postupné spomaľovanie rastu. Napríklad za 2. kvartál dosiahol ich rast najslabšie tempo od konca roka 2024 a v 3. štvrťroku sa prakticky zastavil.
Vzhľadom na vývoj inflácie a plány Európskej centrálnej banky (ECB) sa zmena k lepšiemu neočakáva ani v nasledujúcom období. Je už takmer isté, že ECB na decembrovom zasadnutí zvýši úrokové sadzby, tretíkrát v tomto roku, čo sa odrazí na vývoji úrokov na hypotékach, ktoré sú momentálne na najvyššej úrovni od konca roka 2023.
Podľa prieskumu agentúry Reuters, ktorý uskutočnila v období od 20. do 26. novembra na vzorke 13 realitných analytikov, by mali ceny nehnuteľností v Nemecku vzrásť tento rok o 1,5 %. To je menej než polovičné tempo v porovnaní s rastom v minulom roku a menej aj oproti odhadu z augusta. Vtedy analytici počítali s rastom cien nehnuteľností o 2 %.
Aj odhad na roky 2027 a 2028 upravili analytici smerom nadol. V augustovej prognóze počítali s rastom cien o 2,5 %, teraz odhadujú, že rast bude o 50 bázických bodov slabší. Svoje maximum dosiahli ceny nehnuteľností v Nemecku v roku 2022 a v súčasnosti sú o viac než 8 % nižšie.
Väčšina analytikov uviedla, že úroky na hypotékach sa v roku 2027 budú držať na vysokej úrovni, prípadne ešte vzrastú. To podľa nich znamená, že cenová dostupnosť nehnuteľností sa pre prvokupujúcich počas budúceho roka ešte zhorší.
„Vlastné bývanie zostane pre väčšinu ľudí v Nemecku nedosiahnuteľné,“ povedal Sebastian Schnejdar, realitný analytik z krajinskej banky BayernLB. Ceny domov sú stále vysoké a súčasné úrokové sadzby viac než trojnásobne vyššie než pred tromi rokmi, dodal.
Mnohým Nemcom tak zostane opäť iba stále napätejší a drahší trh s nájomným bývaním. Analytici odhadujú, že nájomné v mestách sa počas budúceho roka zvýši o 3 % až 4 % a tempom predstihne rast cien nehnuteľností.
Ostatné údaje o vývoji cien nehnuteľností v Nemecku vykazujú postupné spomaľovanie rastu. Napríklad za 2. kvartál dosiahol ich rast najslabšie tempo od konca roka 2024 a v 3. štvrťroku sa prakticky zastavil.
Vzhľadom na vývoj inflácie a plány Európskej centrálnej banky (ECB) sa zmena k lepšiemu neočakáva ani v nasledujúcom období. Je už takmer isté, že ECB na decembrovom zasadnutí zvýši úrokové sadzby, tretíkrát v tomto roku, čo sa odrazí na vývoji úrokov na hypotékach, ktoré sú momentálne na najvyššej úrovni od konca roka 2023.
Podľa prieskumu agentúry Reuters, ktorý uskutočnila v období od 20. do 26. novembra na vzorke 13 realitných analytikov, by mali ceny nehnuteľností v Nemecku vzrásť tento rok o 1,5 %. To je menej než polovičné tempo v porovnaní s rastom v minulom roku a menej aj oproti odhadu z augusta. Vtedy analytici počítali s rastom cien nehnuteľností o 2 %.
Aj odhad na roky 2027 a 2028 upravili analytici smerom nadol. V augustovej prognóze počítali s rastom cien o 2,5 %, teraz odhadujú, že rast bude o 50 bázických bodov slabší. Svoje maximum dosiahli ceny nehnuteľností v Nemecku v roku 2022 a v súčasnosti sú o viac než 8 % nižšie.
Väčšina analytikov uviedla, že úroky na hypotékach sa v roku 2027 budú držať na vysokej úrovni, prípadne ešte vzrastú. To podľa nich znamená, že cenová dostupnosť nehnuteľností sa pre prvokupujúcich počas budúceho roka ešte zhorší.
„Vlastné bývanie zostane pre väčšinu ľudí v Nemecku nedosiahnuteľné,“ povedal Sebastian Schnejdar, realitný analytik z krajinskej banky BayernLB. Ceny domov sú stále vysoké a súčasné úrokové sadzby viac než trojnásobne vyššie než pred tromi rokmi, dodal.
Mnohým Nemcom tak zostane opäť iba stále napätejší a drahší trh s nájomným bývaním. Analytici odhadujú, že nájomné v mestách sa počas budúceho roka zvýši o 3 % až 4 % a tempom predstihne rast cien nehnuteľností.