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Rast cien nemeckého dovozu sa vrátil na zhruba 3,5-ročné maximum
Podobne ako v predchádzajúcom mesiaci, aj v júli boli za výrazným rastom dovozných cien najmä ceny energií.
Autor TASR
Wiesbaden 28. augusta (TASR) - Ceny dovozu do Nemecka zrýchlili v júli tempo rastu, pričom sa vrátili na úroveň z mája, ktorá predstavovala najvýraznejší rast dovozných cien za približne 3,5 roka. Podobne ako v predchádzajúcom mesiaci, aj v júli boli za výrazným rastom dovozných cien najmä ceny energií. Informoval o tom portál tradingeconomics.
Ceny dovozu do Nemecka vzrástli v júli oproti júlu minulého roka o 6,8 % po 6,1-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci. Rozsah rastu sa tak vrátil na úroveň z mája, čo znamená, že ako v máji, tak v júli bol rast dovozných cien najvyšší od decembra 2022.
Dôvodom bol najmä rast cien dovážaných energií. Tie vzrástli v júli medziročne o 26,4 % po júnovom raste na úrovni 23,9 %. V rámci nich sa najprudšie zvýšili ceny dovážaných minerálnych olejov a ropy. V prvom prípade vzrástli o 47,5 %, v druhom o 22,3 %. Rast na dvojcifernej úrovni zaznamenali aj ceny dovážaného uhlia či plynu.
Zrýchlenie rastu zaznamenali aj ceny kapitálových tovarov, ktoré vzrástli o 3,5 %. V júni sa zvýšili o 2,9 %. Naopak, ceny polotovarov mierne spomalili tempo rastu a ceny dovážaného spotrebného tovaru pokračovali v poklese. Ceny polotovarov vzrástli o 10,2 % po júnovom raste o 10,3 % a ceny spotrebného tovaru klesli o 0,5 % po 0,8-percentnom poklese v predchádzajúcom mesiaci.
Na medzimesačnej báze sa dovozné ceny vrátili k rastu. V júli sa oproti júnu zvýšili o 0,2 %, zatiaľ čo v júni v porovnaní s májom klesli o 0,7 %.
Ceny dovozu do Nemecka vzrástli v júli oproti júlu minulého roka o 6,8 % po 6,1-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci. Rozsah rastu sa tak vrátil na úroveň z mája, čo znamená, že ako v máji, tak v júli bol rast dovozných cien najvyšší od decembra 2022.
Dôvodom bol najmä rast cien dovážaných energií. Tie vzrástli v júli medziročne o 26,4 % po júnovom raste na úrovni 23,9 %. V rámci nich sa najprudšie zvýšili ceny dovážaných minerálnych olejov a ropy. V prvom prípade vzrástli o 47,5 %, v druhom o 22,3 %. Rast na dvojcifernej úrovni zaznamenali aj ceny dovážaného uhlia či plynu.
Zrýchlenie rastu zaznamenali aj ceny kapitálových tovarov, ktoré vzrástli o 3,5 %. V júni sa zvýšili o 2,9 %. Naopak, ceny polotovarov mierne spomalili tempo rastu a ceny dovážaného spotrebného tovaru pokračovali v poklese. Ceny polotovarov vzrástli o 10,2 % po júnovom raste o 10,3 % a ceny spotrebného tovaru klesli o 0,5 % po 0,8-percentnom poklese v predchádzajúcom mesiaci.
Na medzimesačnej báze sa dovozné ceny vrátili k rastu. V júli sa oproti júnu zvýšili o 0,2 %, zatiaľ čo v júni v porovnaní s májom klesli o 0,7 %.