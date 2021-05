Rast cien nemeckého importu aj exportu sa zrýchlil

Wiesbaden 28. mája (TASR) - Rast cien dovozu do Nemecka sa v apríli zrýchlil a dosiahol najväčšie tempo za vyše desiatich rokov. Ukázali to v piatok údaje spolkového štatistického úradu Destatis.



Konkrétne ceny importu do najväčšej európskej ekonomiky sa v apríli medziročne zvýšili o 10,3 % po marcovom náraste o 6,9 %. To bol ich najstrmší nárast od decembra 2010. A prekonal aj odhady analytikov, ktorí očakávali, že ceny importu stúpnu v apríli o 10 %.



V medzimesačnom porovnaní sa rast dovozných cien v apríli spomalil na 1,4 % z 1,8 % v marci. Ekonómovia však predpovedali ešte väčšie spomalenie, a to na 1,1 %.



Zo štatistík ďalej vyplýva, že ceny dovážaných energií sa v apríli medziročne zvýšili o 101,3 %. Dôvodom však bol nízky porovnávací základ, keďže vlani v apríli po zavedení prvej blokády na zastavenie pandémie ochorenia COVID-19 ceny energií klesli, pričom ceny ropy sa nakrátko prepadli do záporného pásma.



Po vylúčení energií vzrástli ceny importu v apríli o 4,8 %.



Destatis tiež uviedol, že aj medziročné tempo rastu vývozných cien sa v apríli zrýchlilo na 3,3 % z 2,2 % v marci. A medzimesačne sa vývozné ceny zvýšili o 0,8 %, rovnako ako v marci.