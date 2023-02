Rast cien nemeckého importu aj exportu sa v januári spomalil

Wiesbaden 28. februára (TASR) - Medziročné tempo rastu cien dovozu do Nemecka aj vývozu sa v januári spomalilo. Prispelo k tomu miernejšie zvýšenie cien energií. V medzimesačnom porovnaní ceny importu aj exportu klesli. Ukázali to v utorok údaje spolkového štatistického úradu Destatis. TASR o tom informuje na základe správy RTTNews.



Podľa štatistík sa ceny dovozu do najväčšej európskej ekonomiky v januári 2023 zvýšili medziročne o 6,6 % po náraste o 12,6 % v decembri (14,5 % v novembri 2022). Januárové tempo ich rastu bolo najmenšie od februára 2021.



Zo štatistík ďalej vyplýva, že ceny dovážaných energií sa v januári zvýšili medziročne o 8,1 %, z toho ceny zemného plynu vzrástli o 8,6 %, čierneho uhlia o 19,6 % a produktov z minerálnych olejov o 18,2 %. Ceny elektriny, naopak, medziročne klesli o 30,8 %.



V medzimesačnom porovnaní sa ceny importu do Nemecka v januári znížili, už piaty mesiac po sebe, a to o 1,2 % (o -1,6 % v decembri), zatiaľ čo ekonómovia odhadovali, že klesnú o 1,5 %.



Štatistiky ukázali, že aj medziročný rast cien exportu z Nemecka sa v januári spomalil na 7,8 % z decembrových 10,6 %. A medzimesačne sa ceny exportu znížili o 0,8 %, čo kontrastuje s ich nárastom o 0,1 % v decembri.