Rast cien nemeckých výrobcov nečakane zrýchlil na nový rekord

Wiesbaden 19. augusta (TASR) - Ceny nemeckých výrobcov zaznamenali v júli nečakané zrýchlenie rastu, ktorý tak dosiahol nové historické maximum. Poukázali na to v piatok zverejnené údaje nemeckého štatistického úradu Destatis, podľa ktorého sa pod tento vývoj podpísali najmä ceny energií. TASR o tom informuje na základe správy serveru RTTNews.



Ceny nemeckých producentov vzrástli minulý mesiac medziročne o 37,2 %. To znamená prudké zrýchlenie rastu oproti júnovému zvýšeniu cien o 32,7 %. Ekonómovia pritom počítali so zmiernením tempa rastu na 32 %. Júlový údaj predstavuje zároveň najvyšší rast cien nemeckých producentov od začatia evidovania príslušných údajov v roku 1949.



Pod júlový prudký rast cien výrobcov sa podpísali najmä ceny energií, uviedol Destatis. Tie sa v minulom mesiaci zvýšili o 105 %. Bez započítania cien energií vzrástli ceny producentov v júli medziročne o 14,6 %.



Na medzimesačnej báze sa ceny nemeckých výrobcov zvýšili v júli o 5,3 %. Aj v tomto prípade to predstavuje výrazné zrýchlenie rastu, keď v júni rast cien producentov dosiahol 0,6 %. Ekonómovia očakávali, že rast bude stagnovať na 0,6-percentnej úrovni.