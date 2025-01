Rast cien plynu v Európe po strate tokov cez Ukrajinu sa zmiernil

Amsterdam 2. januára (TASR) - Rast cien plynu v Európe sa v prvý obchodný deň tohto roka spomalil po výraznom zvýšení v reakcii na stratu kľúčovej dodávateľskej trasy a mrazivé teploty na severe regiónu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Referenčný európsky kontrakt na plyn s dodávkou v najbližšom mesiaci na burze TTF v Amsterdame sa vo štvrtok o od 12.58 h miestneho času predával po 49,83 eura za megawatthodinu po tom, ako v predchádzajúci deň jeho cena prekročila 50 eur za megawatthodinu.



Referenčné ceny plynu vzrástli na najvyššiu úroveň od októbra 2023, keď sa dodávky ruského plynu cez Ukrajinu na Nový rok zastavili po vypršaní tranzitnej zmluvy s Ruskom.



Obchodníci očakávali stratu ruských tokov, dôležitého zdroja dodávok pre niekoľko stredoeurópskych krajín. A teraz sledujú, či zastavenie povedie k rýchlejšiemu odčerpávaniu plynu zo zásobníkov.



Tranzit plynu cez Ukrajinu sa zastavil v čase, keď teploty klesli pod nulu v niektorých regiónoch, čo zvýši dopyt po vykurovaní. Na Slovensku, v jednej z krajín najviac postihnutých zastavením dodávok plynu potrubím z Ruska, môžu teploty do polovice januára klesnúť až na mínus 7 stupňov Celzia.



Napriek tomu Európska komisia tvrdí, že bezpečnosť dodávok v strednej a východnej Európe nie je ohrozená.



Aj keď je nepravdepodobné, že by Európe došiel túto zimu plyn, vďaka zásobám a dodávkam z iných zdrojov, môže byť pre obchodníkov ťažšie doplniť zásoby na ďalšiu vykurovaciu sezónu.



"Existuje čoraz väčšie riziko, že Európa ukončí zimu s nízkymi úrovňami zásob plynu, čo spôsobí, že ich doplnenie bude nákladné," povedal Arne Lohmann Rasmussen, hlavný analytik Global Risk Management v Kodani.



Ruský plyn prúdi potrubím do Európy už len jednou trasou - cez Turecko do Maďarska.



Väčšine stredoeurópskych zákazníkov ruskej spoločnosti Gazprom sa podarilo získať alternatívne dodávky. Rakúsko podľa správy od Austria Gas Grid Management dostáva viac plynu cez Nemecko a Taliansko.



Európa pravdepodobne zvýši svoju závislosť od skvapalneného zemného plynu (LNG). A to aj z Ruska, ktoré už v minulom roku dodalo do regiónu rekordné objemy LNG a stalo sa tak druhým najväčším dodávateľom po USA, ktoré nedávno spustili dve nové exportné zariadenia.



Pre vnútrozemské štáty v strednej a východnej Európe však náklady na námornú dopravu do Nemecka, Poľska alebo Grécka, následné splyňovanie LNG a jeho ďalší tranzit predstavujú drahú možnosť. Slovensko odhaduje, že mu dovoz plynu prinesie dodatočné náklady vo výške 177 miliónov eur.



Európa ako celok bude musieť tento rok viac bojovať o LNG, najmä v lete, keď dopyt po energii pre klimatizáciu v Ázii prudko stúpa. Zatiaľ čo na celom svete je vo výstavbe niekoľko nových zariadení na LNG, zmysluplné zvýšenie kapacity bude pripravené až o niekoľko rokov.



Pre Európanov to znamená vyššie účty za energiu na dlhšie obdobie, pričom veľkoobchodné ceny na rok 2025 prekračujú priemerné sadzby.