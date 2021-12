Rast cien poľských výrobcov dosiahol v novembri 25-ročné maximum

Varšava 21. decembra (TASR) - Ceny poľských priemyselných producentov zrýchlili v novembri tempo rastu nad 13 %, čo je najvyšší rast cien za viac než 25 rokov. Poukázali na to v týchto dňoch zverejnené údaje poľského štatistického úradu.



Ako úrad informoval, v novembri sa ceny priemyselných výrobcov v Poľsku zvýšili medziročne o 13,2 % po 12-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci. Novembrový rast cien producentov bol tak najvyšší od júna 1996. Ekonómovia so zrýchlením rastu cien počítali, očakávali však, že dosiahne 13 %.



Pod novembrový vývoj cien producentov sa podpísali všetky sektory, najprudšie však rástli náklady v ťažobnej oblasti, a to o 25,7 %. Výrazne vzrástli aj náklady vo výrobnom sektore, kde rast dosiahol 13,4 %.



V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa ceny poľských priemyselných producentov zvýšili v novembri o 1 %. V októbri ich rast dosiahol 2 %.