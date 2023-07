Rast cien potravín v Británii má možno už svoj vrchol za sebou

Londýn 22. júla (TASR) - Zdá sa, že inflácia cien potravín v Británii má svoje najhoršie obdobie za sebou. Výrobcovia a predajcovia potravín už totiž znížili ceny a náklady na suroviny sa stabilizovali alebo klesli. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Prvým znakom toho, že zdĺhavá kríza životných nákladov v Spojenom kráľovstve by sa mohla zmierniť, je pokles tempa rastu cien potravín za štyri týždne do 9. júla o 1,6 percentuálneho bodu na 14,9 % podľa spoločnosti Kantar, ktorá sa zaoberá prieskumom trhu. Na ilustráciu, rast cien potravín dosiahol maximum na úrovni 17,5 % v marci.



Výrobcovia potravín a nápojov znížili ceny v júni 2023 po prvý raz za tri roky, uvádza Lloyds Banking Group. To prináša úľavu pre domácnosti, ktoré zápasia so svojimi rozpočtami, aj keď môže ešte dôjsť k určitému meškaniu, kým sa prejaví pozitívny vplyv tohto poklesu na cenu, ktorú spotrebitelia platia pri pokladnici.



Domácnosti však trápia tiež rastúce úrokové sadzby z hypoték a stále vysoká inflácia, ktorá v júni dosiahla 7,9 %, čo je takmer štvornásobne viac ako cieľ centrálnej banky.



Tim Steiner, generálny riaditeľ online obchodu s potravinami Ocado Group, varoval, že kým sa úrokové sadzby neustália, bude existovať tlak na úvery na bývanie a mzdové požiadavky. Samotné Ocado znížilo ceny viac ako 100 produktov. Všetci veľkí obchodníci s potravinami robia to isté. Špecialista na mrazené potraviny Iceland Foods začiatkom týždňa oznámil redukciu cien 500 základných produktov.



Prieskum spoločnosti Kantar ukázal, že na viac ako štvrtine tržieb v uplynulých štyroch týždňov sa podieľali akcie, keďže kupujúci sa snažia ušetriť na zlacnených položkách. Vyhľadávanie nižších cien znamená, že diskontný reťazec Aldi bol opäť najrýchlejšie rastúcim maloobchodníkom. Jeho tržby stúpli o 24 %, zatiaľ čo Lidl zaznamenal medziročný nárast tržieb o 22 %.



"Zákazníci dramaticky zmenili svoje správanie v boji proti inflácii, či už nákupom lacnejších produktov alebo návštevou rôznych obchodov s potravinami," povedal Fraser McKevitt, vedúci oddelenia maloobchodu a spotrebiteľov v Kantar.



Údaje ukázali, že priemerná domácnosť za uplynulý rok zvýšila výdavky na potraviny o 330 libier (380,60 eura), čo je podstatne menej ako nárast o 683 GBP, ku ktorému by došlo bez zmeny nákupných návykov.



(1 EUR = 0,86706 GBP)