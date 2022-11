Rast cien potravín v Poľsku by mal kulminovať vo 4.kvartáli tohto roka

Varšava 14. novembra (TASR) - Rast cien potravín by mal v Poľsku dosiahnuť najvýraznejšiu úroveň v poslednom kvartáli tohto roka. V nasledujúcich štvrťrokoch by sa tempo rastu malo zmierňovať a v poslednom štvrťroku budúceho roka by potravinová inflácia mala dosahovať jednocifernú hodnotu. Uviedla to v najnovšej správe o vývoji inflácie poľská centrálna banka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.



Národná banka Poľska (NBP) predpokladá, že rast cien potravín dosiahne v tomto roku 15,3 %. V budúcom roku by sa ich rast mal zmierniť na 13,6 %, v roku 2024 porastú podľa prognózy NBP o 4,4 % a v roku 2025 by rast cien potravín v Poľsku mal dosiahnuť 1,9 %.



Najprudšie by mali ceny potravín rásť vo 4. štvrťroku tohto roka, a to na úrovni 22,1 %. Vysoký rast, aj keď miernejší než v závere tohto roka, očakáva banka aj v 1. kvartáli 2023, v ktorom počíta s rastom cien potravín o 21,5 %. Tempo rastu sa bude v ďalších štvrťrokoch zmierňovať, pričom vo 4. kvartáli 2023 odhaduje centrálna banka rast cien potravín na úrovni 6,4 %.