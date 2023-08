Rast cien potravín v reťazcoch SAMO sa v júli 2023 opäť spomalil

Bratislava 28. augusta (TASR) - Spotrebiteľské ceny v obchodných sieťach združených v Slovenskej aliancii moderného obchodu (SAMO) zaznamenali aj v júli 2023 nižší rast než v období predtým. Informovala o tom aliancia.



Ceny potravín u týchto predajcov zaznamenali priemerný medziročný nárast o 12,4 %, pri drogérii a hygienických potrebách to bolo 10,9 %. Uvedené údaje vychádzajú z vlastných dát obchodných reťazcov SAMO a odrážajú vývoj cien tam reálne kupovaných tovarov.



Maloobchodné ceny potravín v máji tohto roku pritom v prípade predajcov potravín SAMO rástli medziročne v priemere o 15,2 %, v prípade drogérie a hygienických potrieb o 13,4 %. "Ako je z týchto údajov zrejmé, rast cien v obchodných sieťach našich členov sa trvalo spomaľuje. To prispieva k všeobecnému tlmeniu inflácie na Slovensku, keďže v týchto obchodných sieťach nakupuje väčšina spotrebiteľov na Slovensku. Profitujú z toho aj ich zákazníci, pretože ceny v predajniach členov SAMO patria v súčasnosti k najnižším na trhu," povedal predseda SAMO Martin Krajčovič.



K spomaleniu inflácie cien potravín v obchodoch SAMO prispela najviac kategória mäsa, ktorá v júli zaznamenala priemerný medziročný rast o 4 %. Priaznivo sa vyvíjala aj cena mlieka a mliečnych výrobkov, ktoré boli vyššie o 6,3 %. Naopak, ceny v júli medziročne najmenej klesali v kategórii ovocia a zeleniny a pečiva.



"Pri mäse sa odzrkadlil najmä priaznivý vývoj cien hydiny a hydinových výrobkov. Rovnako pozitívne sa vyvíjala situácia na trhu s mliekom, ktorého cena sa určuje na medzinárodných trhoch, kde sa situácia stabilizovala a nedochádzalo k turbulenciám. Opačný vývoj v prípade ovocia a zeleniny bol spôsobený hlavne neúrodou niektorých komodít a ich nepriaznivou cenou na medzinárodných trhoch. Do ich cien stále zasahuje aj energetická kríza," vysvetlil Krajčovič.



Uvedené cenové údaje SAMO podľa neho nezohľadňujú predajné akcie a zľavy z vernostných programov. Ak by sa zarátali, inflácia cien u týchto obchodníkov by bola ešte nižšia, pretože prostredníctvom akcií a zliav predávajú viac ako polovicu svojho potravinového sortimentu.



Pri porovnaní s júlovými údajmi Eurostatu (+10,8 %) podľa aliancie vyplýva, že priemerná medziročná inflácia potravín sa v členských obchodných sieťach SAMO dlhodobo pohybuje približne na rovnakej úrovni, ako je priemer v EÚ.



Obchodníci združení v SAMO sa podľa Krajčoviča rozhodli zverejňovať vlastné údaje o inflácii svojich cien s ohľadom na pozornosť, ktorá sa tejto téme venuje v rámci celospoločenskej diskusie.



Krajčovič dodal, že uvedené údaje sa týkajú výhradne cenového vývoja u predajcov SAMO, nespochybňujú zverejňované dáta Štatistického úradu SR, ktoré sú vypočítané na základe odlišnej metodiky a ktoré zohľadňujú vývoj inflácie v rámci celej SR.