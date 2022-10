Rast cien ropy sa vo štvrtok ráno zastavil

Singapur 6. októbra (TASR) - Ceny ropy sa vo štvrtok držia blízko trojtýždňového maxima, ale zdá sa, že ich rast sa zastavil. Trhy totiž vyčkávajú na jasnejšie informácie o tom, ako chce aliancia OPEC+ realizovať masívne zníženie ťažby, ako aj na reakciu USA na tento krok.



Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a jej spojenci v stredu (5. 10.) oznámili, že znížia dodávky o 2 milióny barelov denne, aby čelili nedávnemu poklesu cien ropy. Odolali tak tlaku zo strany Spojených štátov na zvýšenie ponuky.



Tento krok spolu so znížením zásob ropy v USA minulý týždeň vyvolal prudký nárast cien ropy v uplynulých dňoch. To pomohlo komodite zotaviť sa zo septembrového osemmesačného minima.



Aliancia OPEC+ však neposkytla dostatočne podrobné informácie o tom, kto z jej členov zníži dodávky a kedy sa zníženie uskutoční. Kartel sa tiež nezaoberal tým, ako by zníženie ovplyvnilo výpadok 3,5 milióna barelov denne v jeho produkčnom cieli.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v novembri sa vo štvrtok o 7.37 h SELČ predával po 87,76 USD (88,51 eura). To bola rovnaká cena ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena decembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent stúpla o 4 centy na 93,41 USD za barel.



Americký prezident Joe Biden naznačil, že jeho vláda pravdepodobne zareaguje na zníženie produkcie OPEC+ uvoľnením väčšieho množstva ropy zo svojich strategických rezerv. Bidenova administratíva už stiahla tieto zásoby na najnižšiu úroveň od roku 1984, v snahe znížiť ceny palív pred novembrovými voľbami.



Očakáva sa tiež, že aj sila dolára bude držať na uzde ceny ropy.



(1 EUR = 0,9915 USD)