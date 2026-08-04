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Rast cien ropy zvýšil zisk britského ropného koncernu BP
Výrazne prekonal odhady ekonómov.
Autor TASR
Londýn 4. augusta (TASR) - Zisk britskej ropnej spoločnosti BP vzrástol v 2. kvartáli na viac než dvojnásobok a výrazne prekonal odhady ekonómov. Výsledky firmy podporil rast cien ropy a zemného plynu v dôsledku konfliktu na Blízkom východe. Ten vypukol po tom, ako koncom februára USA a Izrael zaútočili na Irán. Informovala o tom agentúra Reuters.
Zisk BP dosiahol v 2. štvrťroku 5,73 miliardy USD (4,97 miliardy eur). Na porovnanie, v rovnakom období minulého roka predstavoval tento zisk 2,35 miliardy USD. Výsledky zároveň prekonali očakávania ekonómov, ktorí počítali s rastom zisku na 5,11 miliardy USD.
Zisk pred zdanením predstavoval 7,82 miliardy USD. V 2. kvartáli minulého roka vykázala firma zisk na úrovni 2,88 miliardy USD. Celkové príjmy spoločnosti sa zvýšili na 70,11 miliardy USD zo 47,68 miliardy USD.
BP zároveň oznámila, že spustila proces predaja výrobcu bioplynu Archaea Energy. Americkú firmu kúpila v roku 2022 za 4,1 miliardy USD ako súčasť expanzie do oblasti obnoviteľných zdrojov. Investície do tejto oblasti však v poslednom období redukuje.
V rámci zoštíhľovania firmy vedenie BP zároveň v posledných týždňoch oznámilo aj ďalšie predaje. Uviedlo, že spoločnosť dokončila predaj rafinérie v nemeckom meste Gelsenkirchen, dohodla sa na predaji svojho maloobchodného biznisu v Rakúsku a oznámila zámer predať aktíva v Severnom mori.
(1 EUR = 1,1535 USD)
Zisk BP dosiahol v 2. štvrťroku 5,73 miliardy USD (4,97 miliardy eur). Na porovnanie, v rovnakom období minulého roka predstavoval tento zisk 2,35 miliardy USD. Výsledky zároveň prekonali očakávania ekonómov, ktorí počítali s rastom zisku na 5,11 miliardy USD.
Zisk pred zdanením predstavoval 7,82 miliardy USD. V 2. kvartáli minulého roka vykázala firma zisk na úrovni 2,88 miliardy USD. Celkové príjmy spoločnosti sa zvýšili na 70,11 miliardy USD zo 47,68 miliardy USD.
BP zároveň oznámila, že spustila proces predaja výrobcu bioplynu Archaea Energy. Americkú firmu kúpila v roku 2022 za 4,1 miliardy USD ako súčasť expanzie do oblasti obnoviteľných zdrojov. Investície do tejto oblasti však v poslednom období redukuje.
V rámci zoštíhľovania firmy vedenie BP zároveň v posledných týždňoch oznámilo aj ďalšie predaje. Uviedlo, že spoločnosť dokončila predaj rafinérie v nemeckom meste Gelsenkirchen, dohodla sa na predaji svojho maloobchodného biznisu v Rakúsku a oznámila zámer predať aktíva v Severnom mori.
(1 EUR = 1,1535 USD)