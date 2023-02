Rast cien v priemysle je stále vysoký, postupne však spomaľuje

Bratislava 27. februára (TASR) - Ceny v priemyselnej sfére naďalej výrazne rastú, tempo ich medziročného rastu sa však od septembra minulého roka postupne zmierňuje. Dôvodom sú ceny energií. V reakcii na aktuálne štatistiky za január tohto roka to konštatovala analytička 365.bank Jana Glasová.



Ako vyplýva z údajov zverejnených v pondelok Štatistickým úradom (ŠÚ) SR, v januári rástli výrobné ceny v priemysle takmer rovnako ako v decembri minulého roka, a to o 33,6 %. V medzimesačnom porovnaní však ceny po decembrovom poklese opäť vzrástli o 8,6 %.



"Dôvodom pretrvávajúceho vysokého rastu priemyselných cien je, že globálne hospodárstvo celý minulý rok bojovalo s vysokými cenami energií, ktoré sa následne premietajú do rastu výrobných nákladov. Okrem toho, čelíme narušeným dodávateľským reťazcom kvôli vojne na Ukrajine, čo vedie k nedostatku mnohých materiálov, ktorých ceny preto rastú," priblížila analytička.



Výrazný rast počas celého minulého roka zaznamenávali aj ceny stavebných materiálov, ich tempo však od leta až do decembra postupne spomaľovalo. Podľa najnovších údajov ale opäť mierne zrýchlilo na úroveň 15 %.



"Zdražovanie stavebných materiálov spôsobilo, že aj opravy a rekonštrukcie bytov nás vychádzajú o dosť drahšie. A samozrejme sa takto zvyšujú aj náklady na výstavbu novostavieb, čo spôsobuje zdražovanie nehnuteľností," vysvetlila Glasová.



Očakáva, že rast priemyselných cien sa bude tento rok postupne zmierňovať. Stále sa však bude držať na pomerne vysokých hodnotách. "Pod spomaľovanie cenového rastu priemyselných výrobkov sa budú podpisovať lacnejšie energie, ropa a uvoľnenie napätia v dodávateľsko - odberateľských reťazcoch," doplnila analytička.