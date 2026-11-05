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Rast cien výrobcov v eurozóne sa zrýchlil na vyše 3,5-ročné maximum
Dôvodom bolo prudké zvýšenie nákladov na energie.
Autor TASR
Brusel 5. novembra (TASR) - Rast cien výrobcov v eurozóne sa v septembri opäť zrýchlil a dostal sa na najvyššiu úroveň za viac ako 3,5 roka. Dôvodom bolo prudké zvýšenie nákladov na energie. Vyplýva to z údajov, ktoré vo štvrtok zverejnil štatistický úrad Európskej únie Eurostat. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Výrobné ceny v eurozóne v septembri medziročne vzrástli najvýraznejšie od februára 2023, a to o 11,1 %, po tom, ako sa v auguste zvýšili o 8,3 %. Trh očakával, že zrýchlenie rastu cien výrobcov bude menej výrazné, a predpokladal, že medziročne stúpnu o 10,9 %. Na Slovensku sa výrobné ceny medziročne posilnili o 5,3 % po augustovom raste o 3,5 %.
Najviac v septembri v eurozóne oproti rovnakému mesiacu minulého roka stúpli ceny energií, a to o 30 %. Ceny medziproduktov medziročne vzrástli o 7,1 % a ceny investičných tovarov sa zvýšili o 2,7 %. Ceny tovarov dlhodobej spotreby stúpli o 3,4 %, ale tovary krátkodobej spotreby medziročne o 0,6 % zlacneli.
Bez zahrnutia energií vzrástli septembrové výrobné ceny v eurozóne medziročne o 3,5 % po augustovom posilnení o 3,4 %.
Medzimesačne sa ceny výrobcov v eurozóne v septembri v súlade s očakávaním analytikov posilnili o 2,5 % po tom, ako sa auguste medzimesačne zvýšili o 2 %.
Výrobné ceny v eurozóne v septembri medziročne vzrástli najvýraznejšie od februára 2023, a to o 11,1 %, po tom, ako sa v auguste zvýšili o 8,3 %. Trh očakával, že zrýchlenie rastu cien výrobcov bude menej výrazné, a predpokladal, že medziročne stúpnu o 10,9 %. Na Slovensku sa výrobné ceny medziročne posilnili o 5,3 % po augustovom raste o 3,5 %.
Najviac v septembri v eurozóne oproti rovnakému mesiacu minulého roka stúpli ceny energií, a to o 30 %. Ceny medziproduktov medziročne vzrástli o 7,1 % a ceny investičných tovarov sa zvýšili o 2,7 %. Ceny tovarov dlhodobej spotreby stúpli o 3,4 %, ale tovary krátkodobej spotreby medziročne o 0,6 % zlacneli.
Bez zahrnutia energií vzrástli septembrové výrobné ceny v eurozóne medziročne o 3,5 % po augustovom posilnení o 3,4 %.
Medzimesačne sa ceny výrobcov v eurozóne v septembri v súlade s očakávaním analytikov posilnili o 2,5 % po tom, ako sa auguste medzimesačne zvýšili o 2 %.