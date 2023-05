Rast čínskeho exportu sa v apríli spomalil menej, než sa čakalo

Peking 9. mája (TASR) - Tempo rastu čínskeho exportu sa v apríli spomalilo, ale prekonalo očakávania.



Vývoz v apríli medziročne stúpol o 8,5 % na 295,4 miliardy USD (267,65 miliardy eur), uviedol čínsky štatistický úrad. Ekonómovia počítali so zvýšením o 8 % po +14,8 % v marci. To bol už druhý nárast exportu po sebe.



Dovoz minulý mesiac klesol o 7,9 % na 205,2 miliardy USD. Ekonómovia počítali so stagnáciou po znížení o 1,4 % marci.



Prebytok bilancie zahraničného obchodu sa v apríli zvýšil na 90,21 miliardy z 88,2 miliardy USD v predchádzajúcom mesiaci.



Export za prvé štyri mesiace 2023 medziročne stúpol o 2,5 % na 1,12 bilióna USD a import sa znížil o 7,3 % na 822 miliárd USD. To znamená, že prebytok dosiahol 298 miliárd USD.



(1 EUR = 1,1037 USD)