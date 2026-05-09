Rast čínskeho exportu sa v apríli zrýchlil
Autor TASR
Peking 9. mája (TASR) - Rast čínskeho exportu sa v apríli zrýchlil a prekonal očakávania aj napriek tlakom v globálnej ekonomike spôsobenými vojnou na Blízkom východe. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a AFP.
Export denominovaný v amerických dolároch v apríli medziročne stúpol o 14,1 % po marcovom zvýšení o 2,5 %, uviedol v sobotu čínsky colný úrad. Ekonómovia počítali s nárastom o 7,9 %.
Čínski exportéri zatiaľ výrazne nepociťujú negatívne dôsledky konfliktu na Blízkom východe. Zahraniční odberatelia sa totiž snažia zabezpečiť si zásoby zo strachu, že vojna s Iránom by mohla ešte viac zvýšiť globálne vstupné náklady.
Ekonómovia však varujú, že čím dlhšie bude vojna trvať a čím viac porastú ceny energií, tým sa zvyšuje riziko, že zahraničný dopyt začne slabnúť a utlmená domáca spotreba tento výpadok nedokáže nahradiť.
Import v apríli medziročne stúpol o 25,3 % po +27,8 % v marci, pričom ekonómovia očakávali zvýšenie len o 15,2 %.
Čínsky obchodný prebytok v apríli stúpol na 84,8 miliardy USD (72,10 miliardy eur) z 51,13 miliardy USD v predchádzajúcom mesiaci.
(1 EUR = 1,1761 USD)
