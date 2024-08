Rast čínskeho exportu sa v júli spomalil

Peking 7. augusta (TASR) - Čínsky export v júli vzrástol, ale najpomalším tempom za tri mesiace. To vyvoláva obavy o vyhliadky obrovského výrobného sektora v krajine, aj keď dovoz ožil a stúpol. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a DPA.



Export z Číny sa v júli zvýšil medziročne o 7 %. To bolo spomalenie po jeho náraste o 8,6 % v júni a najmenšie tempo od apríla 2024. Analytici pritom očakávali, že sa rast exportu zrýchli na 9,7 %.



Aj dovoz po nečakanom júnovom poklese o 2,3 % v júli ožil a vzrástol o 7,2 %. Prekonal tak odhady ekonómov, ktorí počítali s jeho zvýšením o 3,5 %.



Za lepšími údajmi o dovoze je najmä nákup čipov pred ďalším obmedzením ich vývozu z USA do Číny, upozornili analytici.



Prebytok obchodnej bilancie Číny dosiahol v júli 84,65 miliardy USD (77,55 miliardy eur). To bolo síce viac ako 80,22 miliardy USD pred rokom, v júli 2023, ale výrazný pokles z rekordného maxima približne 99 miliárd USD v júni.



Politicky citlivý prebytok obchodnej bilancie Číny s USA sa v júli znížil na 30,84 miliardy USD z júnových 30,81 miliardy USD.



Za prvých sedem mesiacov 2024 vykázala Čína obchodný prebytok 518 miliárd USD, pričom export vzrástol o 4 % na približne 2,07 bilióna USD, zatiaľ čo import stúpol o 2,8 % na 1,49 bilióna USD. Prebytok obchodnej bilancie s USA dosiahol v období január až júl 190,64 miliardy USD.



Druhá najväčšia svetová ekonomika sa snaží získať dynamiku a podporiť domáci dopyt. Dlhotrvajúci prepad nehnuteľností a obavy o istotu zamestnania však výrazne oslabili dôveru spotrebiteľov.



Čínske hospodárstvo vzrástlo v 2. štvrťroku o 4,7 %, čo bolo menej, ako sa očakávalo. Cieľom vlády je dosiahnuť hospodársky rast za celý rok o približne 5 %.



Spomalenie rastu exportu vyvoláva obavy, keďže mnohé krajiny čoraz viac znepokojuje dominancia Číny v obchode.



USA, Európa aj rozvíjajúce sa ekonomiky od Turecka po Indonéziu zvýšili clá a uvalili ďalšie bariéry na čínske produkty. Washington v máji oznámil plány na zvýšenie ciel na celý rad čínskych produktov od 1. augusta, ale rozhodol sa, že niektoré z nich odloží. Čínski technologickí giganti vrátane Huawei a Baidu preto zintenzívnili nákup pamäťových polovodičov, aby si vytvorili zásoby pred tým, ako USA obmedzia vývoz čipov do Číny.



(1 EUR = 1,0915 USD)