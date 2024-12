Rast čínskeho exportu sa v novembri spomalil a import klesol

Peking 10. decembra (TASR) - Rast čínskeho exportu sa v novembri spomalil viac, ako analytici očakávali a import klesol. To poukazuje na potenciálnu slabosť druhej najväčšej svetovej ekonomiky, ktorú sa jej lídri snažia oživiť po pandémii ochorenia COVID-19. TASR o tom informuje na základe správ AP a RTTNews.



Podľa údajov, ktoré v utorok zverejnil colný úrad, export z Číny vzrástol v novembri 2024 medziročne o 6,7 % na 312,31 miliardy USD (295,52 miliardy eur). Dosiahol tak najväčšiu hodnotu za 26 mesiacov. Analytici však očakávali, že export v novembri stúpne viac, o 8,5 % po tom, ako v októbri vyskočil o 12,7 % na viac ako dvojročné maximum.



Dovoz do Číny v novembri 2024 klesol, už druhý mesiac po sebe, a to medziročne o 3,9 % na 214,87 miliardy USD v dôsledku slabého dopytu priemyslu a spotrebiteľov. To je horší výsledok ako jeho zníženie o 2,3 % v októbri. Analytici pritom predpovedali Číne oživenie a nárast importu v novembri o 0,3 %.



Vzhľadom na to, že export sa zvýšil a import klesol, obchodný prebytok Číny v novembri vzrástol na 97,4 miliardy USD zo 69,45 miliardy USD v rovnakom mesiaci minulého roka. Dosiahol tak najväčšiu hodnotu od júna a prekonal aj očakávania ekonómov, ktorí počítali v novembri s prebytkom vo výške 95 miliárd USD.



Politicky citlivý obchodný prebytok Číny s USA sa v novembri zvýšil na 34,9 miliardy USD z októbrových 33,5 miliardy USD. Za prvých jedenásť mesiacov 2024 vykázala Čína prebytok zahraničného obchodu 884,7 miliardy USD, pričom vývoz vzrástol o 5,4 % na 3,24 bilióna USD, zatiaľ čo dovoz sa zvýšil menej, o 1,2 % na 2,36 bilióna USD. Prebytok obchodnej bilancie s USA dosiahol za prvých 11 mesiacov roka 326,8 miliardy USD.



(1 EUR = 1,0568 USD)