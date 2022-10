Peking 24. októbra (TASR) - Rast čínskeho exportu sa v septembri spomalil v dôsledku slabého globálneho dopytu, ale výrazne prekonal rast importu. Obchodný prebytok druhej najväčšej svetovej ekonomiky sa tak v septembri 2022 nečakane zvýšil. Ukázali to v pondelok oficiálne údaje čínskeho colného úradu. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Čínsky export v septembri vzrástol medziročne o 5,7 % na 322,76 miliardy USD (331,72 miliardy eur). To bolo jeho najpomalšie tempo od apríla, ale prekonalo odhady ekonómov, ktorí predpovedali, že stúpne o 4,1 % po zvýšení o 7,1 % v auguste.



Colné údaje ďalej ukázali, že export do Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN) sa v septembri zvýšil 29,5 %, do Ruska o 22,2 % a do Európskej únie (EÚ) o 5,6 %, ale v prípade USA klesol o 11,6 %.



A zároveň, dovoz do Číny v septembri 2022 medziročne vzrástol o 0,3 % na 238,01 miliardy USD. Zaostal tak za odhadom trhu na úrovni 1 % a bol najpomalší od stagnácie v apríli, keďže spotrebu obmedzovali opatrenia spojené s ochorením COVID-19.



Obchodný prebytok Číny sa tak vďaka exportu v septembri 2022 nečakane zvýšil na 84,74 miliardy USD zo 67,78 miliardy USD v rovnakom mesiaci minulého roka a prekonal odhady ekonómov vo výške 81 miliárd USD. Prebytok obchodnej bilancie Číny s USA v septembri klesol na 36,1 miliardy USD z augustových 36,7 miliardy USD.



(1 EUR = 0,973 USD)